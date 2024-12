Un año marcado por la fortaleza del oficialismo

La vicegobernadora Gisela Scaglia subrayó, al despedirse de los legisladores y los empleados, antes de dar por finalizada la reunión, que el año se aprobaron más de cien leyes, y que un 80% de ellas lograron la unanimidad. Antes, el presidente provisional Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) repasó las importancia de las normas aprobadas más allá de aquel número impactante. Habló de las reformas y de las emergencias; de la histórica sanción del Senado para la ley que declara la reforma parcial "y muy amplia" de la Constitución de Santa Fe y de los cambios hechos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones "que ya logró bajar el déficit". Destacó que era necesario para poner en orden el Estado y mejorar su eficiencia disponer de herramientas extraordinarias con emergencias en numerosas materias y aseguró que la labor que tiene una incidencia inmediata y directa en la vida de los santafesinos se vincula con la seguridad.

El presidente del Comité Provincial del radicalismo santafesino destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y la labor del ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni. Afirmó que las leyes que dieron más herramientas a la persecución penal, a las fuerzas de seguridad y a la custodia de la cárceles dieron sus frutos con un descenso de la criminalidad del 60%, que ahora obsesiona al oficialismo poder mantener.

El discurso de Michlig fue aplaudido por todos los presentes en la Cámara; eso sí, cabe aclarar que no había ningún senador del bloque del PJ presente. Sus cinco integrantes privilegiaron sus propias agendas de actividades en los departamentos que representan y no fueron a la sesión de despedida de 2024 en la que ciertamente no había cuestiones sobre las que la oposición necesitara marcar qué opina, aunque sea para dejar su testimonio de ello.

En rigor, también ese detalle fue representativo, en el último jueves de sesiones de la Legislatura en el año, del fuerte poder que ha podido ejercer el oficialismo sobre el recinto de las 19 bancas, con 14 de ellas en su poder.

Fe de erratas

En cuanto llegó de Diputados, el Sanado aprobó lo que bien podría llamarse una "fe de erratas de la fe de erratas", o más directamente "una corrección sobre lo ya corregido". El trabalenguas tiene su explicación: en la sesión del 31 de octubre se votó en la Cámara una ley pedida por el Poder Ejecutivo para corregir varias de las normas sancionadas durante el corriente año en materia judicial y de seguridad. Se la llamó ley de "fe de erratas". Ahora se la modificó.

La expresión proviene de los impresos en papel (tanto en diarios como en toda la industria editorial) para salvar equivocaciones en los textos de orden ortográfico, sintáctico, en las cifras, en el orden de las oraciones o porque se ha escrito mal un apellido. Son siempre falencias sin mala fe. Y tal es la presentación que hace más de un mes y medio planteó el oficialismo.

El problema es que luego de esas correcciones hubo que hacerle otras -en Diputados- al nuevo texto con media sanción y así sucedió este mismo jueves 19 de diciembre.

En la Cámara baja, desde la oposición, el diputado Marcos Corach recordó que había advertido que se había actuado con demasiada premura en aquellas sanciones y que por eso ahora fue necesario tocar nada menos que nueve normas muy importantes.

Finalmente, hay un texto más ordenado y es producto del consenso y el diálogo en esa Cámara entre los jefes de los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe y de Hacemos Santa Fe (el Perottismo).

Más iniciativas

Además, sobre tablas, obtuvo media sanción un proyecto de Ley presentado por el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, que el gobernador Pullaro habilitó. Busca declarar de interés general y sujeta a expropiación una fracción de un terreno ubicado en la ciudad de Cañada de Gómez, para la construcción del edificio del Instituto Superior del Profesorado 5 "Perito Francisco Moreno". El radical afirmó que "es una obra que tiene un impacto no solo local, sino regional, ya que a Cañada de Gómez vienen a estudiar incluso de otras provincias" y elogió al gobierno provincial: "es una hermosa noticia para todos los cañadenses", destacó.



Boleto educativo

También fue sancionado por el Senado y lo verá el año próximo Diputados el Régimen Especial de Optimización de Gestión de Bienes Inmuebles. El senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, fundamentó la ley pedida por la Casa Gris que tiene como objeto identificar bienes inmuebles de dominio privado de titularidad de la Provincia de Santa Fe que se encuentren subutilizados o sin uso en relación con sus características, las de su entorno o las potencialidades que presenten o que se hallen en desuso, con el fin de estimular la utilización y aprovechamiento de la infraestructura y el equipamiento existente en las zonas donde se emplacen los inmuebles objeto del presente régimen".

Párrafo aparte merece la sanción definitiva de la Ley que establece como una política de Estado el Programa Boleto Educativo Gratuito, y el Mensaje N°5133, por el cual se autoriza al Gobernador a ausentarse del país durante el año 2025 cuando sus actividades lo requieran. El proyecto fue presentado, ahora como diputado provincial, por el ex gobernador Omar Perotti que lo puso en marcha por decreto en su gestión. Y hasta ahora así siguió con el cambio de gobierno.

La novedad es que esa norma que impacta directamente en la población educativa se sancionó a toda velocidad. A la iniciativa el rafaelino la presentó en noviembre, el gobernador la habilitó para las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el primero de mayo de 2025 y tanto Diputados como Senadores la votaron este jueves 19.

En la Cámara baja no estuvo el autor de la iniciativa y fue su compañera de bancada (y su ex ministra de Gobierno) Celia Arena quien presentó el texto votado por amplia mayoría. Y en el Senado, como se indicó más arriba, no hubo ningún senador del bloque PJ.

Convenio con YPF

También obtuvo media sanción un Convenio Marco de Colaboración entre YPF S.A y la Provincia de Santa Fe, con el respaldo de una ley. Tras su aprobación, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, expresó que lo acordado con la petrolera del Estado Nacional "es muy importante y beneficioso para la Provincia y para las municipalidades y comunas" que podrán adherirse. "Incluye beneficios como el descuento en combustible, que va a significar un enorme ahorro para la Provincia de Santa Fe, también en otros aspectos como en el consumo de GNC, la ejecución de obras de asfaltado de rutas y caminos rurales en la provincia". El senador destacó "el trabajo del Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y del Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en las gestiones para que nuestra Provincia adhiera a este acuerdo" forjado tras unos cinco meses de negociaciones cuyo primer contacto hicieron el ex diputado provincial, hoy secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano y el subsecretario del área, Martín Pullaro, otro radical, hermano del gobernador.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.