Juliana "Furia" Scaglione" vuelve a la TV en un nuevo reality conducido por Marley: ¿de qué se trata?

Tal como adelantara esta sección, en breve será oficial el “Survivor famosos” conducido por Marley y se empezará a convocar a famosos, 20 en total, en dos grupos de 10. En Telefe decidirán si es Dominicana o Colombia (acuerdos comerciales) y la frecuencia semanal. Marley está volviendo hoy de esquiar en Aspen, y la semana que viene, ya a full. Vale recordar que Daniela Cardone fue la primera famosa que en 2003 ganó el “Survivor España” y la pasó fatal. Es un reality difícil, no se come, sin baño, duermen sin cama, entre otros infortunios. Ex “GH”,, están en la lista del juego de supervivencia. Entre ellos, Furia, que dejó ”Gran hermano 2025" recientemente y se fue sin pena ni gloria pero con muchos billetes.

Fuente: Cronica