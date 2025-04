El pedido de Roberto Castillo a Yanina Latorre tras el tremendo conflicto con su ex

Luego de que Yanina Latorre explotó vía redes contra Roberto Castillo porque interpuso una medida cautelar para evitar que se hable de él en los medios, el letrado le respondió con un categórico mensaje desde su cuenta en Instagram.

"Yo no soy ningún cagón, estoy a la espera de que la Justicia me dé el derecho a contar la verdad sin que esto afecte la integridad de mis hijas", argumentó Castillo sobre su silencio mediático en medio del escándalo con su ex pareja, Daniela Vera Fontana.



Y le aclaró a la conductora: "Pedí una o máximo dos entrevistas, ojalá estés dispuesta a entrevistarme mano a mano y decirme todo lo que quieras, pero también darme el tiempo para contar mi historia".



"Vos tenés una porción mínima de realidad y en eso te basas. Y lo respeto, pero yo conozco la historia completa y me gustaría contarla", retrucó el abogado.

En esa línea, Roberto Castillo continuó su defensa y reconoció su error en las imágenes de la tensa discusión con su ex: "Y como le dije a algún periodista en estos días, quienes intentaron ser suaves para conmigo en conversaciones privadas; peguen tranquilos, yo tampoco dudaría en destruir al hombre que se escucha en ese video".

"Por último, la exposición como consecuencia de mis causas me trae más trabajo, a mí no me interesó ser famoso - por el simple hecho de serlo- no creo que convierta a alguien en un ser superior ni distinto a los demás", finalizó la pareja de Cinthia Fernández.

Fuente: Paparazzi