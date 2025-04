Nicki Nicole habló por primera vez de los rumores de romance con el hijo de Zulemita Menem

Nicki Nicole se hartó de que se metan con su vida privada y publicó un contundente descargo en sus redes sociales después de que la vincularan sentimentalmente con el hijo de una famosa argentina.

La periodista Débora D´Amato afirmó que la cantante estaría iniciando una relación sentimental con Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem.

Acto seguido, pasaron el clip donde supuestamente se los ve juntos. D’Amato añadió: “Ahí está el video, para que no lo desmienta... Están cenando allí en Punta del Este. Muy caballero él, muy cariñoso... Ella está de pelo largo aunque ustedes no lo crean”.

Cansada, la rosarina se despachó en su cuenta X (Ex Twitter): “Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas”.

“Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy regozando”, sumó la exnovia de Trueno con humor.

Para bajar el tono de sus declaraciones, Nicki Nicole agregó entre risas: “We estaba re caliente... igual, si”.

Además, dejó entrever que hay quienes aseguran haber tenido algo con ella, a pesar de que no sea cierto. “¿Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira todo bien por casa? Harta”, expresó, visiblemente molesta.

“No quiero novio, quiero estar soltera y jugar a los Sims (un videojuego)”, sostuvo. Y se despidió con un mensaje para sus fans: “Bueno, los quiero mucho. Ya hice mi descargo del día, pueden hacerlo también. Besos, que estén bien”.

Fuente: tn