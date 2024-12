Guillermo Francos evaluó que la crítica de Villarruel a Bullrich “fue una chicana que no tenía sentido”

Luego de la pelea que se generó entre la vicepresidente, Victoria Villarruel, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto al caso del gendarme argentino secuestrado por el régimen chavista, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió el conflicto al señalar que ese tipo de temas tapaban los logros de la gestión de Javier Milei al hacer referencia al descenso que se pronosticó para el tercer trimestre del 2024. “Me manejo con los temas de Gabinete, con las cosas que me parecen trascendentes e importantes", sentenció.

Bajo el punto de vista del dirigente, el debate sobre la pelea desencadenada por un tweet que publicó la presidente del Senado sería un tema meramente banal. "Como no es bueno para el Gobierno, me parece que es un tema que hay que dejarlo de lado, no me parece que sea importante discutirlo“, evaluó en un intento de apartarlo de la agenda mediática.

A pesar de que el jefe de los ministros intentó esquivar dar una opinión al respecto, finalmente, dejó entrever sus diferencias con la segunda en el poder al mencionar que en calidad de funcionaria pública emitió "una opinión con la cual yo no estoy de acuerdo“. Y profundizó al considerar que ”ella se equivoca“, al indicar que titular de la cartera de Seguridad no fue la autoridad que le habría dado el permiso como tal para viajar a Venezuela.

Durante una entrevista para el programa ¿La Ves?, emitido por TN, Francos apuntó: “Me parece que fue una chicana que no tenía sentido“, e indicó que ”estas cosas no tienen sentido dentro de lo que es un mismo gobierno“. En línea con esto, profundizó: ”Es algo que no correspondía, es un mal gesto después que ella había sacado un tweet en donde bajaba más de un cambio".

“Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds”, disparó Villarruel en la red social X, una crítica que no tardó en recibir una respuesta filosa por parte de la ministra, quien la increpó al acusarla de explotar el caso “para juntar likes”.

En línea con esto, Bullrich recriminó: “Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional”. Asimismo, destacó que “los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”, al hacer referencia a la eliminación del mensaje post mediatización del mismo.

A raíz de esto, el jefe de Gabinete evaluó que lo ocurrido no habría caído de la mejor manera al presidente Javier Milei al describirlo como una persona de carácter fuerte. “No creo que tolere estas cosas", expresó, para luego descartar la posibilidad de una futura salida de Villarruel del Gobierno. Además, recordó que la vicepresidente también había sido elegida por el país, pero reafirmó su postura sobre que el enfrentamiento “no le hace bien a nadie”.

De la misma manera, el jefe de Gabinete habló sobre la relación actual entre Milei y Villarruel, luego de que el mandatario marcara distancia de la titular del Senado al acusarla de ser parte de la casta política. Por este motivo, reconoció que "es un vínculo que tendrá sus altos y sus bajos“, pero aseguró que tratarán de evitar que este tipo de cuestiones se manifiesten públicamente.

“Tenemos un año electoral por delante”, remarcó Francos al vaticinar que La Libertad Avanza (LLA) tendría grandes posibilidades de ser el espacio ganador durante las elecciones legislativas que se celebrarán en 2025. “No va a ser un año sencillo, pero es muy distinto tener un bloque de 38 diputados a tener uno de 90 o 100. Y es muy distinto tener 8 senadores a tener 16″, analizó al subrayar que sería vital ganar más bancas en Diputados y Senadores para poder poner en funcionamiento la segunda generación de reformas que anunció el presidente.

Con información de www.infobae.com