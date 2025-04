Rafaela sigue sucia y mal iluminada pese a los millones que Viotti pidió para revertir esta "lamentable" situación

Durante los procesos electorales los políticos hacen en esos pocos días de campaña todos los esfuerzos tendientes a mostrar una realidad que en realidad no es, pasa con todos, no es privativo de ninguno, pero al parecer hay "nefastas" excepciones y Rafaela es una de ellas. Digo nefastas por que al menos, en estos días electorales, la ciudad pudo haber conseguido lo que difícilmente en otro momento ocurra.Ya queda solo una semana para las elecciones PASO y el "milagro" no se produce.

"Hablando y prometiendo el intendente es el mejor, haciendo está en zona de "descenso directo"

Rafaela ya lo dijimos muchísimas veces está muy pero muy sucia, y ojo que no hablamos del centro de la ciudad, los barrios son una verdadera mugre, los yuyos siempre altos y cuando los cortan los dejan tirados sin importarles que se tapen los desagües con el consiguiente peligro que eso implica en caso de lluvias copiosas. La ciudad está oscura pese al desmedido aumento de la Tasa municipal y de la millonaria inversión en luminarias que por ahora nadie ve y solo está en la imaginación de un intendente que vive su propia realidad.

A toda la problemática de responsabilidad exclusiva del intendente, se le suma que "cada dos por tres" algún caño de agua se rompe y las calles se inundan y luego cuando las arreglan, primero demoran varios días y segundo queda un "barrial" que nadie se digna a limpiar.

Ni que hablar del centro de la ciudad, ahí ya tenemos que hablar en otros términos. El centro de Rafaela, sus maltrechas veredas, se asemejan más a Kiev en plena guerra que a las que se merecería una ciudad trabajadora y pujante como siempre fue Rafaela. A esto hay que sumarle el excremento de las aves que Viotti ni siquiera amaga con buscarle algún tipo de solución. El olor nauseabundo que ese excremento emana perjudica no solo la salud de los frentistas que tienen que soportar ese olor en forma permanente, si no que va en desmedro de los comercios, ya que la gente esquiva entrar por ese olor nauseabundo e inmundo.

Hace rato que decimos que Viotti está jugando con fuego y poniendo en riesgo las arcas de la ciudad, cualquier accidente que suceda por alguna caída en alguna de las veredas destruidas, convertirá a la Municipalidad en solidariamente responsable, lo mismo cuando algún frentista padezca alguna enfermedad respiratoria producto del excremento de las aves.

"Juan Scavino, el candidato de Viotti, es un verdadero malabarista, debe mostrarle a la gente una realidad que no es y tratar de que apuesten a propuestas que asoman como imposibles teniendo en cuenta el año y medio que pasó de "no gestión" de Viotti"

Los primeros meses de gobierno Viotti se excusaba aludiendo que le "estaban tomando la mano" a la ciudad, pero ya van casi un año y medio y todavía al parecer le sigue "tomando la mano", bastante tiempo le está llevando o el muchacho es medio "durito" para aprender.

Falta una semana para que las urnas le den nuevamente al vecino la posibilidad de plebiscitar una gestión que por ahora, deja mucho que desear y que ni siquiera la campaña electoral pudo maquillar.