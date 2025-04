El mensaje fue muy claro: Viotti no está haciendo un buen gobierno y la gente lo castigó

En nuestro mensaje de ayer dijimos muy claramente que la compulsa electoral de ayer era un plebiscito a la gestión de Viotti en este año y medio al frente de la intendencia. No nos equivocamos, la gente lo interpretó de esa manera y ayer le dio un mensaje más que contundente.

Viotti se equivocó desde el minuto cero y nunca aceptó una crítica, siempre desmereció toda opinión que no reflejara su parecer. El intendente gobierna con su hermano y dejó de lado a grandes referentes del radicalismo que lo llevaron al lugar que hoy ocupa, quizá ese fue el gran error que hoy está pagando.

Cuando desde esta pagina le dimos la bienvenida a Leonardo Viotti fuimos muy claros, le dijimos que había sido elegido para ocuparse de "alumbrado, barrido y limpieza", que si sus ambiciones eran otras seguramente "chocaría la Ferrari".

Viotti se equivocó y mucho: aumentó en forma desmedida la Tasa municipal, no se ocupó de la higiene de la ciudad, la oscuridad en algunos barrios es el germen principal de la inseguridad que azota a la ciudad y que ya se está convirtiendo en insoportable. Viotti siempre pensó que estaba en campaña y mientras los rafaelinos hacían malabarismos para pagar sus impuestos, él lo traía a Piñón Fijo gastando un dinero que nunca se aclaró. Las maquinarias adquiridas quizá eran necesarias, pero en tiempos de vacas flacas hay que arreglarse con lo que uno tiene y no se puede andar despilfarrando dinero, no era necesario semejante gasto. Toda esta forma de gobernar repercutió en el bolsillo de la gente y Viotti no lo advirtió.

Ayer también se castigó una forma de gobernar más allá de lo económico, se castigó la soberbia y eso no se justiprecia en dinero, es una marca muy difícil de sacar. El gobierno de Viotti es soberbio, quizá ahora entiendan que las críticas no son destructivas si no todo lo contrario.

Viotti despreció a figuras fundamentales de la política de su partido y fue por un candidato que era un salto al vacío, se lo dijeron y advirtieron, no lo quiso comprender.

Ayer resucitaron al peronismo, lo volvieron a poner de pie y el mensaje de la gente es que no quiere más experimento e improvisación. Las elecciones generales ya están marcadas por la de ayer, solo hay que ver si el peronismo pone tres o cuatro concejales y si los libertarios concretan el batacazo y Dellasanta entra como concejal.

La suerte de Viotti está echada y los próximos dos años serán muy difíciles, deberá gobernar con un peronismo fortalecido que quizá tenga mayoría y que ya olió sangre, y ya sabemos lo que pasa cuando el peronismo huele sangre. Leonardo Viotti "game over"