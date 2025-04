Cambios para que nada cambie en el "desgastado" gabinete de Viotti

El intendente Leonardo Viotti realizó algunos cambios en su gabinete. Ingresan Leonardo Rocchia y Alejandra Mambretti. Se podría decir, sin ningún temor a equivocarnos, que Viotti cambia para que nada cambie. Si bien el comunicado de la Municipalidad casi que destaca que las incorporaciones van a cambiar el rumbo de la vida de los rafaelinos, la realidad es que si Viotti no se decide a cambiar de actitud en cuanto a algunos puntos claves de su gestión de gobierno, todo va a seguir igual, y los reclamos que los rafaelinos le hacen desde que asumió su gestión van a seguir igual o con mayor dureza. Todos sabemos que las decisiones en la Municipalidad se toman entre dos personas, y que ni siquiera Germán Bottero hoy tiene un rol destacado, por lo que lo que se tiene que cambiar en la municipalidad es lisa y llanamente la manera de encarar la gestión. La designación de Mambretti no es más que el "pago" de favores políticos, es decir, que se sigue con las mañas viejas que la gran mayoría de los Argentinos detestan. Los cambios no servirán de nada, solo es la intención de darle un pequeño refresco a una imagen de gestión muy desgastada.

EL COMUNICADO OFICIAL

El intendente Leonardo Viotti anunció esta mañana una serie de cambios en el gabinete municipal que reflejan el compromiso de su gestión con la mejora continua y el fortalecimiento del equipo de gobierno.

Con la incorporación de Leonardo Rocchia y Alejandra Mambretti, el municipio da un nuevo paso en su objetivo de consolidar una administración más ágil, profesional y cercana a la ciudadanía.

Rocchia, abogado de destacada trayectoria en Rafaela, asumirá como Coordinador de Despacho, un rol clave para optimizar la dinámica interna del municipio y acompañar al Intendente en la articulación de políticas públicas más eficientes.

Mambretti, por su parte, tendrá a su cargo la Coordinación del Área de Reclamos, un espacio vital para escuchar y responder las inquietudes de los vecinos, fortaleciendo los canales de participación y garantizando una atención más rápida y resolutiva.

Salen Alejandro Ambort y Franco Bertolin, estos cambios no solo reafirman la vocación de servicio de la gestión, sino que también marcan una apuesta clara por el talento local, la renovación responsable y la escucha activa como pilares del gobierno municipal, finaliza el comunicado de la Municipalidad