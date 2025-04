«¿Que dijeron los operadores sobre mis viajes?»: Javier Milei celebró en redes ante el anunció del Secretario del Tesoro estadounidense

Luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmara que el país norteamericano podría habilitar una línea de crédito a Argentina en caso de un «shock externo», el Gobierno Nacional agradeció el gesto, al que consideraron una nueva muestra de apoyo al programa económico del presidente Javier Milei.

El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia y publicista de las campañas para diputado y presidente de Milei, Santiago Oría, rescató las declaraciones de Bessent durante una reciente entrevista con Bloomberg. El funcionario cercano a Donald Trump reveló que el gobierno del republicano estaría dispuesto a utilizar dinero del Fondo de Estabilización Cambiaria «siempre y cuando Milei mantenga sus políticas económicas«.

Durante la entrevista Bessent destacó el acercamiento geopolítico de Argentina a Estados Unidos durante la gestión de Milei. «¿Me parece a mí o es muy buen momento para revisar los dimes y diretes de los econochantas y periodistas operadores y mentirosos sobre mis viajes y visitas?«, enfatizó Milei a través de su cuenta de X, cuestionando nuevamente a los medios que lo criticaron por «no haber logrado la foto con Trump» en su reciente visita a Estados Unidos.

Si bien el presidente argentino muestra constantemente su apoyo a su par estadounidense, Trump no reciprocó este apoyo más allá de gestos simbólicos y menciones en tiempos recientes. Un ejemplo de esto es la última participación de Milei en la Cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Mar-a-Lago, Miami, donde esperaba entrevistarse con Trump tras el evento; sin embargo, el mandatario estadounidense se ausentó de la jornada por «cuestiones logísticas«.

Mas, la reciente visita de Bessent a la Argentina para sellar el apoyo de Estados Unidos de cara al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue recibido como un nuevo gesto de acercamiento en un contexto de dudas por las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Sobre la línea de crédito que podría habilitar el país norteamericano, desde Casa Rosada admitieron a Infobae que existieron conversaciones sobre el mismo «pero que recibieron instrucciones precisas de Estados Unidos para no brindar detalles sobre el mismo«. «Bessent no dijo que estábamos negociando, sino que el dinero está disponible«, indicaron, agradeciendo la opción a la que no consideran necesaria por el momento.

Con información de www.elintransigente.com