Alex Caniggia mostró cómo está Venezia, su hija de 1 año: la foto que conmovió a sus seguidores

Lejos del personaje confrontador y soberbio que saca a relucir en cada una de sus apariciones públicas, Alex Caniggia mostró su lado más sensible en sus redes sociales. El mediático compartió una tierna foto junto a su hija Venezia y le dedicó unas palabras que conmovieron a sus fans.

“Todavía no hablás del todo Osa, pero no hace falta. Con tu mirada, tu risa, tus pasitos y esos abrazos apretados, me decís todo. Sos mi pedacito de cielo, mi caos hermoso, mi mayor alegría”, arrancó diciendo en un posteo en el que aparece abrazando a la nena de 1 año, fruto de su relación con Melody Luz.

Luego, no dudó en describir cómo cambió su vida desde la llegada de Vene. “Ser tu papá es lo mejor que me pasó en la vida entera osa Grizzly. Viniste a mi vida de la nada y te convertiste en mí todo. Sos mi vida entera. Te amo hija”, completó.

La publicación conmovió a sus seguidores, quienes celebraron que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia les permita ver cómo es en la intimidad con su familia. “Vieron, al final él es un amor”, “Que lindas palabras de un papá para su hija”, “Va a ser la princesa de papá para siempre”, “Espero que ella le traiga dulzura a su vida y así deje de ser tan cruel con los demás”, y “Sin dudas esta es su mejor versión”, fueron algunos de los mensajes que coparon Instagram.

