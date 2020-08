Un día como hoy en la historia

El 28 de agosto de 1898, se creó el nombre de una de las bebidas ampliamente conocidas en el mundo: Pepsi. Esta gaseosa fue desarrollada inicialmente en 1893 y se presentó como "la bebida de Brad”, ya que fue creada por Caleb Bradham en su farmacia en New Bern, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. El nombre de Pepsi-Cola fue elegido más tarde en referencia a la enzima digestiva pepsina y las nueces de cola utilizadas en la receta. Bradham quería crear una bebida que tuviera gran sabor, y ayudara en la digestión y fuera también fuente de energía. La bebida fue bien aceptada por el público y creció en popularidad. En 1909, el pionero de las carreras de autos Barney Oldfield fue la primera celebridad para promover Pepsi. El lema "deliciosa y saludable", se utilizó durante las próximas dos décadas. En 1926, Pepsi tuvo su primer rediseño del logo. En 1931, durante la Gran Depresión, la Compañía Pepsi-Cola fue a la quiebra. Roy C. Megargel compró la marca, pero no tuvo éxito. Los activos de Pepsi fueron comprados por Charles Guth, presidente de Loft Inc., un fabricante de dulces. Él quería reemplazar la Coca-Cola en sus productos porque esta empresa le había negado un descuento. Guth tuvo los productos químicos desde Loft para renovar la fórmula del jarabe de Pepsi-Cola. En tres ocasiones distintas entre 1922 y 1933, Coca-Cola intentó comprar Pepsi, que dijo que no a las ofertas.