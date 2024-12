Las dudas del sobre número seis en la apertura para la compra de luminarias

En la última apertura de sobres para compra de luminarias en forma directa, sin licitación pública, algo que criticamos con dureza desde estas mismas paginas y que aún no entendemos el por qué no se hizo una licitación pública con todas las garantías de transparencia, llamó la atención el sobre número seis, sobre que llegó abierto contrariando todo tipo de seguridad jurídica. Dicho sobre no tendría ni siquiera que haber sido tenido en cuenta y el mismo se debió invalidar en forma inmediata, sin embargo, las autoridades y quienes fiscalizaron el acto, no hicieron apreciación alguna, y solo el cronista de nuestro medio se percato de la irregularidad y s ela hizo notar al intendente en la conferencia de prensa que dio a los medios de prensa.

Una desprolijidad más que se suma a muchas que está teniendo esta administración que vino con el argumento justamente de transparentar los actos de gobierno, algo que siempre se le criticó al intendente anterior Luis Castellano.

Se deberá ajustar la puntería, tener mucho más cuidado y no seguir cometiendo este tipo de errores.