l ausentismo enciende alertas rumbo al 13A

La apatía gana las calles de Santa Fe ante las elecciones del domingo que viene. A sólo una semana del 13A, diversos campamentos admiten que el electorado santafesino sabe que tiene que ir a las urnas, pero el desinterés vence a las adhesiones.

El búnker del gobernador Maximiliano Pullaro tiene en su mesa de trabajo un cálculo aproximado sobre cuál puede ser la participación de la ciudadanía en los comicios del domingo próximo, cuando estarán en juego las 69 bancas de la Convención que reformará la Constitución provincial y se votará en primarias para determinar las candidaturas que competirán en las generales municipales del 29 de junio. La pregunta que ronda a todas las fuerzas es ¿a quién beneficiaría una baja concurrencia a las urnas?



El cálculo del gobierno de Maximiliano Pullaro

La Casa Gris calcula que el porcentaje de asistencia a las escuelas rondará entre el 63 y el 65 por ciento, un número por debajo del promedio por razones históricas y coyunturales. La comparativa con elecciones primarias anteriores muestra que el porcentaje desciende de manera sostenida en estas instancias, pero en esta oportunidad influyen otros factores.

La elección es la primera del año en el país, rasgo que redunda en desconocimiento de las características de la elección. Sobre ese punto, hay un malestar profundo en la oposición por la baja publicidad oficial al respecto. Es que no abunda la difusión sobre la existencia de tres boletas únicas en el sistema (una para convencionales distrito único, otra para departamentales y la última para concejales). “La gente no sabe qué se vota y eso no es casual”, le pegó el primer candidato de la alianza que lidera el PJ, Juan Monteverde, a Pullaro en la semana.

La mirada de la oposición en Santa Fe

El dirigente de Ciudad Futura no es el único opositor que piensa en esa línea. En el campamento del senador Marcelo Lewandowski observan que Unidos para Cambiar Santa Fe trata de que se visibilice poco la elección. “Falta de recursos no tienen”, ironiza un alfil cercano al periodista.

Sin embargo, en el búnker admiten que la contienda convencional es atípica para el grueso del electorado y no despierta entusiasmo. Confían, a la vez, en que la elección de concejales, de pago chico, tradicional, empuje y motive de rebote a las categorías reformistas.

Roque Cantoia, director de la consultora Doxa Data, hizo un racconto del porcentaje de participación en las últimas elecciones. En las PASO, la participación viene cayendo de manera gradual, pero ininterrumpida (-10 entre 2007 y 2023). En la última elección para la gobernación, sólo el 55 por ciento del electorado santafesino optó por alguna de las fuerzas políticas que se presentaron en las primarias.

Consultado por Letra P, Cantoia cree que el domingo que viene el porcentaje de participación estará más cerca del 60 por ciento, con Rosario (la localidad más poblada de la provincia) en el orden de los 55 puntos, pero creciendo de manera considerable en el resto de la Bota. “Beneficiaría al oficialismo que participe poca gente”, remarcó el consultor.

La lectura en Unidos para Cambiar Santa Fe

En el búnker de Unidos y en el entorno de Pullaro argumentan que existe todavía una mayoría indecisa que es proclive a votar al oficialismo. Por eso, afirman que están a la caza de un incremento en la cantidad de asistencia. Desmienten, como era de esperar, que alienten una baja participación de la ciudadanía a partir de la escasa difusión del acto electoral.

Sin embargo, leen una dificultad a la hora de buscar el voto, principalmente por el tipo de campaña, que para Unidos es de rumbo y no de articulado. “Sabemos que eso puede aburrir y desorientar”, entienden en el pullarismo.

Observan cierta apatía electoral en la calle, aunque ponderan que la gente no está en "plan puteada y condena". “No hay clima de rechazo al político”, aseguran. Entienden que esa sensación térmica obedece sobre todo a las mejoras en índices de seguridad, principal logro del gobierno provincial.

Santa Fe entra en el tramo decisivo de la campaña. Pullaro, por ejemplo, canceló la reunión de gabinete de todos los lunes y mandó a todos su funcionariado a la calle. Confiado en su categoría, el oficialismo le pone un énfasis especial a la convencional del departamento Rosario para apuntalar a Ciro Seisas. En la oposición se mechan las estrategias y se pelea sobre el final para sumar escaños y ganar las minidisputas de la elección. En cualquier caso, toda la política anda con la sensación a cuestas de que la frialdad y la baja intensidad ocuparán un lugar central a lo largo del 13A.

