Entre el repudio y las celebraciones: El arco político reaccionó a las medidas anunciadas por Luis Caputo

Tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el comienzo de la «fase 3» del plan económico del Gobierno, el arco político se pronunció sobre las nuevas medidas anunciadas, la más destacable siendo la eliminación del cepo cambiario. En un día agitado para el Gobierno en términos económicos por la publicación de la cifra de la inflación de marzo, que se disparó en relación a febrero, el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió para definir el nuevo préstamo que se le otorgará a Argentina, esta vez por un valor de 20 mil millones de dólares.

Una de las primeras figuras en manifestarse fue el diputado nacional y presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, José Luis Espert. A través de su cuenta de X, el diputado celebró las nuevas medidas: «Fin del cepo y del dólar blend, banda de flotación para un dólar entre $1.000 y $1.400 y duplicación de las Reservas Internacionales del Banco Central, además de superávit fiscal». «Gran paso para la economía del país«, sentenció.

En la misma línea se posicionó el diputado del PRO, Martín Yeza, quien elogió al Gobierno Nacional. «Salir del cepo. Parece increíble pero es real. El equilibrio fiscal, el respaldo parlamentario y el ajuste del gasto público no solo nos trajeron hasta acá, también marcó un nuevo sentido común para la política argentina», comentó y destacó que el PRO decidió acompañar al Gobierno «hasta en las decisiones más difíciles».

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y director del directorio del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, aseguró que el programa anunciado por Caputo «marca claramente el camino a la liberación del cepo y la promoción de un tipo de cambio competitivo». «Puede indicar claramente una orientación para que Argentina vaya recuperando la competitividad necesaria exportadora y genere nuevas oportunidades en el comercio exterior«, puntualizó.

Del otro lado se posicionó la ex ministra de Mujeres y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández, Ayelén Mazzina, que cuestionó los efectos de la eliminación del cepo. «¿Fin del cepo? No, devaluación. #CaputoNosEstafó, #LaDevaluaciónAvanza», sintetizó. Asimismo, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, fulminó a Caputo y comentó: «El ministro anuncia una devaluación con saluditos como si estuviera en un cumpleaños«.

A su vez, el ex titular del ANSES, Diego Bossio, dijo: «Javo, al final tuviste que mover el tipo de cambio oficial. Parece que los ‘mandriles’ y los ‘econochantas’ no estábamos tan errados. Tranquilo, no es una traición al dogma, solo una admisión de que el Excel no convierte el agua en dólares. Porque tanto amó Milei a los mercados… que terminó devaluando«

Con información de www.elintransigente.com