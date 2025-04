Reforma: arrancó la ronda de consultas con pedidos de postergación y ausencias

Con Juan Monteverde y Marcelo Lewandowski, el gobernador Maximiliano Pullaro abrió este lunes una ronda de conversaciones con quienes encabezaron listas y resultaron electos convencionales constituyentes. La intención del Poder Ejecutivo es conversar y tratar de consensuar la fecha en la que sesionará la Convención reformadora.

La preferencia del gobierno es que la tal deliberación se dé entre los meses de julio y agosto. De esa manera, habrán transcurrido las elecciones generales provinciales previstas para junio, y se estará a un par de meses de la contienda electoral nacional prevista para octubre. Pero la mayoría de los referentes de la oposición no concuerdan con ese esquema de fechas, y prefieren que se posponga.

Posponer

Monteverde ratificó ante el gobernador la posición que ya le había adelantado cuando hablaron telefónicamente para planificar el encuentro de esta semana. "Para nosotros, ésta es una instancia fundamental porque venimos insistiendo en que la reforma no nació de una manera muy democrática; no hubo diálogo ni para la sanción de la ley (de Necesidad) ni durante la campaña. Y así se lo dijimos al gobernador. Creo que la ciudadanía con su voto marcó que no da cheques en blanco", sostuvo Monteverde al retirarse de la reunión.

El edil rosarino contó que trasladó al mandatario la posición de la lista que encabeza, en cuanto a que "no es conveniente hacer la convención de manera rápida, en julio; eso sería insistir en hacer las cosas a espaldas de la ciudadanía. La gente votó pero no da cheques en blanco y por eso hay que convocar y dialogar. Le dijimos al gobernador que debe escuchar el mensaje de las urnas y por qué fue tan poca gente a votar", manifestó.

Concretamente, sugirió posponer la Convención "al máximo de lo que prevé la ley; esto es marzo o abril del año que viene", y destinar lo que resta de 2025 para convocar y "trabajar con todos los sectores de la sociedad civil que no pudieron ser escuchados, y con todos los equipos técnicos que van a estar involucrados en la reforma. No hay por qué hacer todo a las apuradas", concluyó.

La agenda

Inicialmente, en la mañana de este lunes, además de Monteverde, tenían previsto pasar por el despacho del gobernador, Marcelo Lewandowski y Nicolás Mayoráz. El primero compitió por fuera del Partido Justicialista y logró la elección de cuatro convencionales. Consultado por El Litoral, sostuvo que la convención debería sesionar "en febrero" para no interferir – en su caso- con las sesiones del Congreso de la Nación.

En el caso de Mayoraz, quien compitió por La Libertad Avanza y logró la elección de ocho convencionales, a horas de la audiencia pautada, se supo que no concurriría. En diálogo con este diario, el diputado nacional invocó "problemas de agenda" y apostó a que el encuentro pudiese ser reprogramado. De todos modos, reprochó la actitud "de poca apertura" del gobierno provincial, y dudó que estas conversaciones previas puedan hacer cambiar la idea original respecto de la fecha. Desde su punto de vista, la Convención debería sesionar "entre febrero y marzo" del año que viene, y no en junio, como se planteó desde la Casa Gris.

La posición es en cierto punto similar a la esgrimida por Amalia Granata, quien logró la elección de siete constituyentes. Desde el gobierno aclararon que la reunión no pudo ser pactada con la legisladora porque no lograron contactarla.

En la tarde de este lunes, en tanto, Pullaro recibirá en esta capital a Alejandra "Locomotora" Olivera. Su sector logró la elección de tres constituyentes y muestra afinidad con el oficialismo. Consultada por El Litoral, dijo que la Constituyente "debería hacerse lo antes posible".

