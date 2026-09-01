Callejero Fino declaró ante la Justicia y continuará detenido: qué dijo sobre el arma hallada en su camioneta

Callejero Fino declaró ante la Justicia y continuará detenido tras haber sido arrestado durante un control vehicular en Tigre, donde encontraron un arma de fuego dentro de la camioneta en la que circulaba. Durante la indagatoria, el cantante negó ser el dueño de la pistola Glock calibre .40 y aseguró que el arma no era de su propiedad.

El músico, de 31 años, fue indagado este lunes por el fiscal Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro. Luego de la audiencia, quedó alojado en la Comisaría 4ª de Tigre, en Benavídez, donde continuará detenido e incomunicado. Además, según fuentes del caso citadas por NA, se quedó sin abogado en el marco de la causa.

Por qué Callejero Fino seguirá detenido

El artista está acusado por los delitos de portación ilegal de un arma de guerra y suspensión de la numeración registral. De acuerdo con la información judicial, el primero de esos delitos establece una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que, en principio, no sería excarcelable.

La detención ocurrió cuando Callejero Fino circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente, acompañado por Steven Joel Rocca, de 27 años. Ambos fueron interceptados por agentes de la Patrulla Municipal de Tigre durante un operativo preventivo.

El procedimiento se realizó en la zona de Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40, cuya propiedad el cantante negó durante su declaración ante el fiscal.

El antecedente judicial de Callejero Fino

Esta no es la primera vez que el músico enfrenta un proceso judicial. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo. Permaneció cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

Con el paso de los años, el artista habló en distintas oportunidades sobre esa etapa de su vida y reconoció que estuvo marcada por malas decisiones y vínculos que lo acercaron a situaciones delictivas.

“Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, había expresado durante una participación en Bake Off Famosos, al recordar aquella época.

En agosto de 2023, Callejero Fino anunció a través de sus redes sociales, junto a su abogado, que la causa anterior había terminado y que se encontraba nuevamente en libertad.

Ahora, el cantante deberá afrontar una nueva investigación judicial mientras permanece detenido por la causa vinculada con el arma encontrada en la camioneta.