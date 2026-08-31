Talleres cortó con el "negocio" de las indemnizaciones millonarias de Sampaoli

La salida de Jorge Sampaoli de Talleres de Córdoba se confirmó este domingo y puso punto final a un ciclo que duró apenas siete fechas del Torneo Clausura. El entrenador dejó su cargo después de un comienzo irregular, con una victoria, dos empates y cuatro derrotas, además de un equipo que nunca logró encontrar una identidad futbolística.

Sin embargo, la desvinculación tuvo una particularidad que la diferencia de varios de sus anteriores ciclos: Talleres no deberá pagarle una indemnización adicional por la rescisión del contrato. Según informó oficialmente la institución, el acuerdo entre las partes estableció que el entrenador cobrará únicamente hasta el último día en el que estuvo al frente del plantel.

La salida del conjunto cordobés se produjo, así, sin un resarcimiento extraordinario para el técnico. Un desenlace poco habitual si se tiene en cuenta el historial de Sampaoli, quien en diferentes etapas de su carrera debió negociar importantes sumas de dinero al momento de finalizar anticipadamente sus contratos.

El historial de Sampaoli y las millonarias indemnizaciones

A lo largo de su trayectoria, Sampaoli protagonizó varios ciclos que terminaron antes de lo previsto. En algunos de esos casos, las instituciones debieron afrontar importantes pagos para concretar la salida del entrenador.

Sevilla

Durante su segunda etapa al frente del conjunto español, Sampaoli dejó el cargo con el equipo comprometido en la pelea por la permanencia. Para ponerle fin anticipadamente al vínculo, Sevilla habría desembolsado cerca de 9 millones de dólares.

Selección de Chile

Su paso por la selección chilena fue uno de los más exitosos de su carrera, con la histórica conquista de la Copa América 2015. Sin embargo, las diferencias con la dirigencia terminaron provocando su salida.

En aquella oportunidad, la desvinculación se acordó por una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

Selección Argentina

La experiencia de Sampaoli al frente de la Selección argentina terminó después del Mundial de Rusia 2018. El equipo fue eliminado en octavos de final ante Francia y el entrenador quedó en el centro de las críticas.

Finalmente, la AFA acordó su salida por un monto cercano a 1,5 millones de dólares.

Flamengo

En 2023, el entrenador tuvo una salida anticipada de Flamengo luego de una etapa marcada por los malos resultados y un clima interno complicado.

Tras perder la final de la Copa de Brasil, el club brasileño acordó pagar alrededor de 2 millones de dólares para finalizar el vínculo.

Atlético Mineiro

Su etapa en Atlético Mineiro también terminó antes de lo previsto. El conjunto brasileño decidió interrumpir el contrato después de una campaña irregular y la salida derivó en un acuerdo cercano a los 2 millones de dólares, que debía ser abonado en cuotas.

El conflicto incluso llegó a la Justicia debido a diferencias relacionadas con el pago del dinero acordado.

Santos y Olympique de Marsella

En Santos, otro de sus pasos por el fútbol brasileño, Sampaoli recibió una cifra cercana a los 800 mil dólares luego de su salida.

En tanto, su experiencia en el Olympique de Marsella terminó en 2022 después de diferencias con la dirigencia francesa. El entrenador decidió abandonar el cargo y puso fin a su vínculo con el club.

Una salida diferente en Talleres

El caso de Talleres representa una excepción dentro de este recorrido. Sampaoli se fue del club sin recibir una compensación económica adicional, más allá del salario correspondiente hasta el último día de trabajo.

Su ciclo en Córdoba estuvo lejos de cumplir las expectativas. En siete jornadas, el equipo apenas consiguió una victoria, dos empates y cuatro derrotas, números que terminaron precipitando la decisión de la dirigencia.

De esta manera, Sampaoli cerró su etapa en Talleres con una salida que, al menos desde el punto de vista económico, fue muy diferente a varias de las que protagonizó anteriormente.

A lo largo de su carrera, sus diferentes contratos y acuerdos de desvinculación lo convirtieron en uno de los entrenadores que más dinero obtuvo por finalizar anticipadamente sus ciclos en distintos clubes y selecciones. La salida de Talleres, esta vez, rompió con esa tendencia.