La Justicia provincial mantendrá la investigación por las balaceras y el narcomenudeo en Rafaela

El Fiscal Regional Carlos María Vottero, junto a las fiscales Fabiana Bertero y María Cecilia Doro, brindó detalles sobre el resultado de la audiencia de medidas cautelares realizada contra la organización criminal investigada por una serie de balaceras y actividades vinculadas al narcomenudeo en la ciudad de Rafaela.

La audiencia, que se desarrolló durante 12 horas y media en los tribunales locales, concluyó con una resolución considerada clave para el avance de la causa. El juez rechazó el planteo presentado por las defensas, que pretendían que el expediente fuera remitido a la Justicia Federal.

"El caso continúa bajo la órbita de la Justicia provincial y las investigaciones van a seguir en manos del Ministerio Público de la Acusación", afirmó Vottero, despejando cualquier duda sobre la competencia del proceso.

Diecinueve integrantes de la organización permanecen privados de la libertad

En relación con las medidas cautelares, el Fiscal Regional informó que fueron 21 las personas imputadas por el delito de asociación ilícita.

De ese total, 16 quedaron en prisión preventiva, aunque tres de ellas cumplirán esa medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Las otras cinco personas recuperaron la libertad en esta causa, aunque tres permanecen detenidas por investigaciones anteriores vinculadas a hechos conexos.

"En definitiva, de las 21 personas llevadas a audiencia, hay 19 que se encuentran privadas de la libertad y que tienen que ver con una de las bandas que llevaron adelante las balaceras en esa disputa territorial vinculada a la venta de estupefacientes en Rafaela", sostuvo Vottero.

Una disputa territorial que derivó en violencia armada

Según explicó la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron principalmente entre fines de mayo y los primeros días de junio, concentrándose especialmente en barrio Amancay y la zona norte de la ciudad.

Vottero remarcó que se trata de una problemática estrictamente local.

"Son cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Rafaela. Son hechos delictivos cometidos en la ciudad de Rafaela", señaló.

Por su parte, la fiscal Fabiana Bertero explicó que las balaceras ocurridas tanto en la vía pública como en un apart hotel forman parte de la investigación.

"Esos dos hechos fueron atribuidos específicamente a la asociación ilícita. Se vinculan porque en la calle Peterlín vivía esta mujer que luego se traslada al apart hotel; son hechos ocurridos el 28 y el 30 de mayo atribuidos concretamente a Franco Cejas", precisó.

La Justicia descartó la competencia federal

Uno de los puntos centrales debatidos durante la audiencia fue el intento de las defensas de trasladar el expediente al fuero federal.

Sin embargo, la fiscal Bertero explicó que el objeto principal de la organización continúa siendo la comercialización de droga al menudeo dentro de Rafaela, motivo por el cual corresponde la intervención de la Justicia provincial.

"El objetivo de la asociación es la venta al menudeo de estupefacientes en la ciudad de Rafaela. Mientras esos elementos permanezcan, no corresponde la intervención de la Justicia Federal", indicó.

Vottero agregó además que la banda rival también continúa siendo investigada, confirmó que hasta el momento no hay menores imputados y reveló que existe una persona con pedido de captura vigente.

Testigos amenazados y medidas de protección

La fiscal adjunta María Cecilia Doro se refirió a la situación de quienes colaboraron con la investigación y advirtió sobre el clima de temor existente entre los testigos.

Explicó que la Fiscalía solicitó medidas especiales de protección, especialmente para las mujeres que declararon durante la investigación.

"Hay testigos. Pedimos medidas de protección para las mujeres sobre todo. Es complicado porque tienen mucho miedo y lo manifiestan; de hecho fueron amenazados para no realizar la denuncia, tanto ellos como sus familias", concluyó la funcionaria.

La causa continúa avanzando mientras el Ministerio Público de la Acusación profundiza la investigación sobre las organizaciones enfrentadas por el control territorial del narcomenudeo en Rafaela, un conflicto que durante los últimos meses derivó en una preocupante escalada de violencia armada en distintos sectores de la ciudad.