La oportunidad que Argentina no puede desperdiciar

Por RICARDO ZIMERMAN

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Hay frases que, por breves, terminan abriendo puertas que durante décadas parecían selladas. La respuesta de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición estadounidense respecto de las Islas Malvinas pertenece a esa categoría. No constituye un reconocimiento del reclamo argentino ni implica un cambio oficial de la política de Washington. Pero tampoco es un comentario irrelevante. Es, sobre todo, una señal de que incluso las posiciones diplomáticas más consolidadas pueden convertirse en fichas de negociación cuando cambia el tablero internacional.

La historia demuestra que las grandes potencias rara vez actúan movidas por principios inmutables. Actúan por intereses. Y ese detalle, que suele incomodar a quienes prefieren una visión romántica de la política exterior, puede representar una oportunidad para la Argentina si decide abandonar la costumbre de esperar gestos altruistas del mundo y empieza a leer la lógica del poder tal como realmente funciona.

Durante décadas, Estados Unidos sostuvo una posición formal de neutralidad sobre la disputa por la soberanía de las Malvinas, aunque en la práctica mantuvo una relación estratégica con el Reino Unido que inclinó muchas veces la balanza hacia Londres. Esa ambigüedad permitía preservar la alianza atlántica sin romper completamente con Buenos Aires. Sin embargo, el escenario actual es diferente. La administración Trump ha transformado las relaciones con sus aliados en una negociación permanente donde todo parece susceptible de ser revisado: comercio, seguridad, defensa y hasta compromisos históricos.

El verdadero contexto de esta discusión no está en el Atlántico Sur. Está en la OTAN.

La presión de Washington para que sus socios europeos eleven el gasto militar hasta el cinco por ciento del Producto Bruto Interno ha introducido un elemento nuevo en la relación con el Reino Unido. Lo que antes era una alianza casi automática ahora aparece atravesado por exigencias concretas. Trump no pregunta únicamente cuánto aporta cada aliado; pregunta cuánto está dispuesto a pagar por mantener ciertos privilegios estratégicos.

En ese marco, las Malvinas dejan de ser únicamente un conflicto bilateral entre Argentina y el Reino Unido para convertirse, aunque sea circunstancialmente, en una pieza dentro de una negociación mucho más amplia.

Ese cambio de perspectiva obliga también a revisar algunos reflejos argentinos.

Cada vez que una potencia menciona las Malvinas, en Buenos Aires suelen aparecer dos reacciones extremas. Una consiste en celebrar anticipadamente un supuesto respaldo internacional que todavía no existe. La otra consiste en desestimar cualquier novedad por considerarla mera retórica. Ninguna de las dos ayuda demasiado.

La política exterior requiere paciencia, pero también capacidad para detectar grietas antes de que vuelvan a cerrarse.

La respuesta del Gobierno argentino, basada en la cautela, tiene una lógica comprensible. Nadie debería interpretar una frase presidencial como un cambio doctrinario de Washington. El propio embajador estadounidense recordó que la posición oficial continúa siendo de neutralidad. Sin embargo, la prudencia no debería confundirse con inmovilismo.

Existe una diferencia enorme entre evitar declaraciones grandilocuentes y dejar pasar una ventana diplomática.

Argentina necesita recuperar una diplomacia profesional capaz de trabajar silenciosamente allí donde aparecen oportunidades inesperadas. Eso implica fortalecer el diálogo con Washington sin convertir la cuestión Malvinas en un espectáculo doméstico. También supone comprender que las negociaciones internacionales no suelen anunciarse con bombos y platillos; muchas veces comienzan precisamente con declaraciones ambiguas como la que realizó Trump.

Hay otro aspecto que merece atención.

Durante mucho tiempo, Londres pudo presentar el debate sobre las Malvinas como una cuestión prácticamente cerrada. La prioridad internacional era otra, y pocos gobiernos estaban dispuestos a cuestionar públicamente esa narrativa. Pero el mundo de hoy vive una reorganización del poder donde incluso las alianzas tradicionales atraviesan momentos de incertidumbre.

Europa enfrenta desafíos de seguridad crecientes. Estados Unidos redefine sus prioridades. La competencia con China modifica todas las ecuaciones estratégicas. América Latina intenta recuperar relevancia como proveedor de recursos naturales críticos. En ese escenario, el Atlántico Sur adquiere un valor geopolítico que excede ampliamente la discusión histórica sobre las islas.

Petróleo, pesca, minerales estratégicos, rutas marítimas y presencia militar convierten esa región en un espacio cada vez más codiciado.

Precisamente por eso, Argentina debería dejar de pensar las Malvinas únicamente como una causa histórica y empezar a presentarlas también como un asunto de arquitectura regional.

El problema es que durante años la política argentina convirtió el reclamo en un recurso de consumo interno. Cada gobierno encontró en las Malvinas una oportunidad para pronunciar discursos patrióticos, pero muy pocos desarrollaron estrategias consistentes de largo plazo. La consecuencia fue una paradoja incómoda: mientras el consenso nacional sobre la soberanía permanecía intacto, la influencia diplomática argentina oscilaba según las circunstancias políticas del momento.

Los países que obtienen resultados sostenidos suelen construir políticas de Estado capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno.

Ese debería ser el verdadero objetivo.

No se trata de imaginar que Trump resolverá un conflicto de casi dos siglos. Tampoco de creer que Londres modificará su posición porque Washington ejerza alguna presión coyuntural. Sería ingenuo.

Lo importante es otra cosa.

Cuando una potencia admite públicamente que ninguna opción está completamente descartada, introduce incertidumbre donde antes existía previsibilidad. Y la incertidumbre, en diplomacia, puede convertirse en espacio de maniobra para quienes saben utilizarla.

Argentina necesita precisamente eso: margen de maniobra.

Para conseguirlo deberá evitar tanto el triunfalismo como el fatalismo. Deberá construir alianzas, profesionalizar su política exterior, fortalecer su presencia en los organismos internacionales y aprovechar cada conversación estratégica sin sobreactuar expectativas.

Las Malvinas seguirán siendo una disputa compleja. Nadie debería esperar soluciones instantáneas.

Pero las oportunidades diplomáticas no suelen anunciarse dos veces.

A veces aparecen disfrazadas de una respuesta improvisada ante periodistas en un despacho presidencial. La diferencia entre los países que avanzan y los que permanecen estancados suele residir en su capacidad para distinguir cuándo una frase es apenas una frase y cuándo, detrás de ella, comienza a moverse una negociación mucho más grande.

Argentina todavía está a tiempo de entender esa diferencia.