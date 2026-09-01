UPCN y ATE volvieron a cruzarse por la paritaria estatal y profundizaron su disputa sindical

UPCN y ATE volvieron a enfrentarse públicamente por el nuevo acuerdo salarial para los trabajadores estatales.

La paritaria estableció aumentos escalonados que acumulan un 6,8% entre septiembre y diciembre, además de un bono de $80.000.

Rodolfo Aguiar cuestionó el acuerdo y acusó a UPCN de acompañar la política salarial del Gobierno.

Andrés Rodríguez respondió con críticas a la conducción de ATE y reivindicó la trayectoria y representación de UPCN.

La disputa refleja dos estrategias sindicales diferentes frente a la administración de Javier Milei: negociación y confrontación.

El nuevo cruce profundiza una rivalidad histórica entre las dos organizaciones por la representación y la conducción de los trabajadores estatales.

La relación entre los dos principales sindicatos que representan a los trabajadores estatales volvió a quedar atravesada por una fuerte disputa. El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, respondió en duros términos a las críticas formuladas por el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, luego del acuerdo salarial alcanzado para los empleados de la administración pública nacional.

El nuevo capítulo del enfrentamiento se produjo después de que ATE rechazara la paritaria acordada para el período septiembre-diciembre. El entendimiento contempla incrementos escalonados de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de un bono extraordinario de $80.000 en el último mes del año. En términos acumulados, la mejora salarial alcanza el 6,8%.

Aguiar cuestionó con dureza el acuerdo y responsabilizó directamente a UPCN por acompañar una negociación que, desde su perspectiva, profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. El dirigente sostuvo que el entendimiento representa una continuidad de la política salarial del Gobierno y apuntó contra Rodríguez por haber firmado la propuesta.

La respuesta del titular de UPCN no tardó en llegar. Rodríguez acusó a Aguiar de distorsionar la realidad y defendió el papel de su organización dentro de la administración pública. El dirigente sindical sostuvo que UPCN cuenta con más de siete décadas de trayectoria y remarcó que continúa siendo la organización con mayor representación entre los trabajadores del Estado.

En su réplica, Rodríguez también cuestionó la coherencia de la conducción de ATE. Señaló que Aguiar habría participado de acuerdos salariales similares en determinados organismos públicos y mencionó negociaciones desarrolladas en ANSES y ACUMAR. También apuntó contra su actuación en Río Negro y sostuvo que, pese a rechazar públicamente determinados acuerdos nacionales, el sindicato participa de las actas paritarias necesarias para percibir aportes solidarios.

El dirigente de UPCN buscó, de esta manera, trasladar la discusión desde el porcentaje de aumento hacia el rol que cada organización desempeña en las negociaciones colectivas. Según su postura, mantener abiertos los mecanismos institucionales de diálogo permite preservar los convenios colectivos, sostener las negociaciones salariales y proteger los puestos de trabajo.

La disputa entre ambos gremios no es nueva y refleja dos estrategias sindicales claramente diferenciadas frente al Gobierno de Javier Milei. Rodríguez, histórico dirigente de UPCN y uno de los referentes de la CGT, representa una línea de mayor diálogo y negociación con el Poder Ejecutivo. Aguiar, en cambio, sostiene una postura de confrontación permanente y se convirtió en uno de los dirigentes sindicales más críticos de la administración libertaria.

Esa diferencia se repite cada vez que el Gobierno convoca a discutir los salarios de los empleados estatales. UPCN suele aceptar los acuerdos alcanzados, mientras que ATE los rechaza argumentando que las subas resultan insuficientes para compensar el deterioro del poder adquisitivo.

El nuevo acuerdo vuelve a poner en evidencia esa fractura. Para ATE, aceptar incrementos por debajo de la inflación implica profundizar la pérdida salarial. Para UPCN, en cambio, la negociación representa una herramienta para sostener derechos laborales y mantener vigente el sistema de convenios colectivos.

La confrontación también tiene una dimensión vinculada con la representación sindical. Ambos gremios compiten por la afiliación de los trabajadores estatales y mantienen diferencias sobre cuál debe ser la estrategia frente al Ejecutivo. Mientras UPCN reivindica su condición de organización mayoritaria, ATE busca posicionarse como la principal referencia opositora dentro del sector público.

El enfrentamiento alcanzó momentos particularmente duros en enero de 2025, cuando Rodríguez cuestionó la posibilidad de impulsar un nuevo paro general y reclamó una renovación de la dirigencia política. Aguiar respondió entonces acusándolo de funcionar como una suerte de representante del Gobierno dentro del movimiento sindical.

Ahora, la discusión vuelve a concentrarse en los salarios. La paritaria estatal no sólo dejó definido un nuevo esquema de aumentos, sino que reavivó una disputa de fondo entre dos modelos sindicales: uno basado en la negociación y otro centrado en la confrontación con el Gobierno.

La pregunta que queda planteada es hasta qué punto esta división podrá sostenerse sin profundizar la fragmentación de los trabajadores estatales. Mientras UPCN reivindica los resultados obtenidos en la mesa paritaria, ATE insiste en que los acuerdos alcanzados no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido.