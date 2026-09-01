Pampa Energía cerró una planta en Puerto General San Martín y 100 trabajadores acordaron su salida

Después de varios meses de conflicto, Pampa Energía concretó el cierre de su planta ubicada en Puerto General San Martín, en el cordón industrial del sur santafesino. La decisión derivó en la salida acordada de alrededor de 100 trabajadores, mientras que un grupo reducido de empleados fue trasladado a otras dependencias de la compañía en distintos puntos del país.

El cierre representa un nuevo impacto para el sector industrial de la región y puso fin a una extensa disputa entre la empresa y los trabajadores, que durante los últimos meses intentaron encontrar alternativas para evitar el cese de las operaciones.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) señalaron que se realizaron distintas gestiones para intentar sostener la actividad y preservar los puestos laborales, aunque finalmente no se logró revertir la decisión empresarial.

“Hemos intentado por todos los medios, pero entendimos que no había un resorte o política de cuidado de este tipo de empresa”, sostuvo Mauricio Brizuela, secretario general del gremio.

Acuerdos y reubicaciones

El proceso de cierre concluyó con acuerdos individuales para los trabajadores afectados. Cerca de 100 empleados aceptaron desvincularse de la compañía bajo un esquema acordado, mientras que otros fueron reubicados en oficinas de Pampa Energía ubicadas en diferentes ciudades del país.

La situación generó preocupación en el cordón industrial santafesino, donde el cierre de una planta de estas características implica no sólo la pérdida de puestos de trabajo directos, sino también un impacto potencial sobre proveedores y actividades vinculadas a la industria petroquímica.

Desde el sector sindical remarcaron que el objetivo durante el conflicto fue encontrar una alternativa que permitiera mantener la fuente laboral y evitar el cierre definitivo, aunque las negociaciones no alcanzaron para modificar el rumbo adoptado por la empresa.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la situación que atraviesa parte del entramado industrial del Gran Rosario, donde distintas compañías enfrentan dificultades para sostener sus niveles de producción y empleo en un contexto económico complejo.