Santa Fe recibió otros $5 mil millones de Nación para asistir a zonas afectadas por la emergencia climática

El gobierno de la provincia de Santa Fe formalizó la aceptación de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de 5 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a atender las consecuencias de la emergencia climática que afectó a distintas localidades del territorio provincial.

Se trata del segundo envío de fondos realizado por el Gobierno nacional durante este año para colaborar con las tareas de asistencia y recuperación en las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos extremos.

El primer desembolso se concretó en mayo y fue de 3 mil millones de pesos, monto que se destinó principalmente a localidades de los departamentos 9 de Julio y Vera, dos de las regiones más golpeadas por las intensas lluvias registradas entre el final del verano y el comienzo del otoño.

En aquella oportunidad, la administración santafesina había solicitado una ayuda económica de 10 mil millones de pesos para hacer frente a los daños ocasionados por las precipitaciones, aunque el primer giro representó cerca del 30% de ese pedido inicial.

Con el nuevo aporte, Santa Fe acumula 8 mil millones de pesos recibidos de Nación en concepto de ATN a lo largo de 2026, distribuidos en dos transferencias: una en mayo y otra concretada a mediados de julio.

Desde el gobierno provincial aclararon que estos recursos fueron gestionados específicamente para afrontar las consecuencias de los eventos climáticos registrados meses atrás y remarcaron que los fondos no están vinculados a otras contingencias ambientales posteriores.

Las partidas permitirán reforzar la asistencia a municipios y comunas, financiar obras de recuperación y sostener acciones destinadas a mitigar el impacto que las fuertes lluvias provocaron en distintas regiones de la provincia.