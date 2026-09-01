Tini Stoessel habló en medio del escándalo por la auditoría a su papá

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de sus últimas declaraciones en medios de México y El Salvador, donde habló sobre el momento personal y profesional que atraviesa mientras prepara nuevos shows de su espectáculo Futttura.

Las palabras de la cantante rápidamente fueron retomadas por sus seguidores en redes sociales, especialmente porque se conocieron en medio de la polémica que involucra a su padre, Alejandro Stoessel, y de la preocupación que manifestó la familia por la presencia de periodistas en las inmediaciones de su vivienda.

Tini Stoessel habló sobre su presente y su crecimiento personal

Durante una entrevista con un medio mexicano, la artista reflexionó sobre los cambios que experimentó durante los últimos años y sobre cómo fue construyendo una identidad propia a través de su música.

“Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas”, expresó.

La cantante también hizo referencia a su edad y a la seguridad que siente actualmente, tanto arriba como abajo del escenario.

“Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo.

Sus declaraciones generaron repercusión entre sus fanáticos, que las relacionaron con el momento personal que atraviesa la cantante y con la situación que involucra a su familia.

El significado de Un mechón de pelo para Tini

Durante la misma entrevista, Tini recordó el proceso que atravesó durante la creación de Un mechón de pelo, el álbum que lanzó en 2024 y en el que decidió abordar aspectos íntimos de su vida personal.

“Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum”, explicó.

Y agregó: “Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”.

La artista también habló con un medio de El Salvador antes de sus presentaciones y reflexionó sobre el mensaje que busca transmitirle al público después de cada show.

“Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’. Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro”, señaló.

En ese sentido, explicó que la música también puede funcionar como una herramienta para generar nuevas preguntas y replanteos.

“A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas. Y eso es muy mágico, la verdad”, concluyó.

Cuándo serán los próximos shows de Tini

En el marco de su gira, Tini Stoessel se presentará el 2, 4 y 7 de septiembre en México. Luego, continuará con su agenda internacional y ofrecerá un show el 12 de septiembre en El Salvador.

La foto de la mamá de Tini que generó críticas en redes

En paralelo, Mariana Muzlera, la mamá de Tini, también quedó en el centro de la atención en redes sociales luego de publicar una fotografía durante una estadía en la playa.

La mujer compartió en sus historias de Instagram una selfie en la que se la veía relajada, con la arena de fondo. Para acompañar la imagen eligió la canción “La dolce Riviera”, un detalle que también llamó la atención de sus seguidores.

La publicación generó críticas de algunos usuarios, quienes cuestionaron que Mariana se mostrara disfrutando de la playa mientras continúa la repercusión alrededor de la situación familiar y económica.

En X, varios usuarios expresaron su opinión sobre la fotografía. “Qué necesidad de mostrarse sabiendo que está todo el mundo hablando de Tini”, escribió una persona, en uno de los comentarios que circularon en redes sociales.