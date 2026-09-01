Viotti presentó el Sistema Inteligente Vial 360: una camioneta con cámaras 360° para detectar infracciones

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, presentó oficialmente el Sistema Inteligente Vial 360 (SIV 360), una nueva herramienta tecnológica que el Municipio utilizará para detectar infracciones de tránsito, controlar el uso del espacio público y sancionar a quienes incumplan las normas de circulación.

Según anunció el jefe comunal, el sistema comenzará a aplicar multas a partir del 1 de octubre, luego de un período de pruebas y capacitación del personal.

Durante la presentación, Viotti explicó que la iniciativa surgió luego de detectar que los mecanismos tradicionales de control no alcanzaban para enfrentar determinadas conductas que se repiten principalmente durante la noche.

"Hace más de un año empezamos a analizar con nuestro equipo una problemática que teníamos en la ciudad que era difícil de resolver: el uso indebido del espacio público y la mala conducción que se da principalmente a la noche y en ciertos lugares", sostuvo.

El intendente señaló que situaciones como grupos de motociclistas circulando de manera conjunta, con escapes libres, sin casco, en contramano o realizando picadas ilegales requerían una respuesta distinta a los operativos convencionales.

Un sistema móvil con tecnología de última generación

El SIV 360 estará compuesto, en esta primera etapa, por una camioneta equipada con cuatro cámaras de visión de 360 grados, conducida por dos inspectores municipales y conectada en tiempo real con un centro de monitoreo específico.

El vehículo contará además con un sistema de lectura automática de patentes (LPR), capaz de identificar los dominios de todos los vehículos que se encuentren en el área donde se realice el operativo.

De acuerdo con la explicación brindada por Viotti, los inspectores verificarán las posibles infracciones mientras que las imágenes obtenidas servirán como respaldo para la confección de las actas y la posterior intervención del Juzgado de Faltas.

"La camioneta va a ir donde esté el núcleo del problema y automáticamente incorporará todas las patentes que se encuentren en el entorno. Luego los inspectores corroborarán quién incumple las normas de tránsito", explicó.

Sanciones desde el 1 de octubre

El mandatario confirmó que el sistema entrará plenamente en funcionamiento el 1 de octubre, fecha desde la cual las infracciones detectadas tendrán validez legal para generar las correspondientes multas.

"Los vecinos deben saber que vamos a tener un sistema móvil que puede aparecer en cualquier momento y tiene la validez necesaria para sancionar. La multa le va a llegar a quien no cumpla", afirmó.

Viotti insistió en que el objetivo principal no es recaudar sino mejorar la seguridad vial y promover el respeto por las normas.

"Queremos que en el futuro no sea necesario utilizar este sistema ni ningún otro mecanismo de control. Eso ocurrirá cuando todos respetemos las normas de tránsito", expresó.

Una herramienta que, según el Municipio, es única en el país

Durante la presentación, el intendente sostuvo que el SIV 360 constituye una innovación desarrollada en Rafaela y aseguró que no existe actualmente un sistema similar en otras ciudades argentinas.

Incluso señaló que varios intendentes de otras localidades ya manifestaron interés en conocer su funcionamiento.

"Esto es innovador, diferente, no existe en el país y ya tenemos consultas de intendentes amigos que se enteraron de esta herramienta que nació en Rafaela", destacó.

Capacitación del personal

Por su parte, el coordinador de Protección Vial y Comunitaria, Hernán Bo, informó que los agentes municipales ya comenzaron el proceso de capacitación para operar el nuevo equipamiento.

Según explicó, el entrenamiento incluye la conducción del vehículo, la correcta constatación de infracciones, el manejo del sistema de lectura de dominios y el procesamiento de las imágenes que luego serán incorporadas al sistema informático municipal y remitidas a los juzgados correspondientes.

Con esta incorporación tecnológica, el Municipio apuesta a fortalecer los controles de tránsito mediante herramientas digitales que permitan documentar las infracciones y actuar sobre uno de los problemas que desde hace tiempo preocupa a las autoridades locales: las maniobras peligrosas, las picadas ilegales y el uso indebido del espacio público.