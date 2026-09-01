El gas vuelve a subir en Santa Fe: rige un nuevo cuadro tarifario y crece la preocupación por la Zona Fría

Los usuarios de Litoral Gas comenzaron septiembre con un nuevo esquema tarifario para el servicio de gas natural. La actualización fue aprobada por el organismo regulador y modifica los distintos componentes que intervienen en la conformación de las facturas.

La medida impacta en los hogares de Santa Fe en un momento particularmente sensible para las tarifas energéticas. Es que, además del nuevo cuadro de precios, permanece abierta una discusión que podría generar un cambio todavía más significativo para miles de familias: el futuro del régimen de Zona Fría.

Actualmente, ese sistema permite que determinados usuarios accedan a descuentos sobre los componentes tarifarios del servicio. En la región de Litoral Gas, los beneficios alcanzan a distintos sectores residenciales y pueden representar reducciones del 30% o del 50%, según cada caso.

Cuánto impacta el nuevo esquema

Como referencia, para un usuario residencial de categoría R1 —el segmento correspondiente a los consumos más bajos— la tarifa plena contempla desde septiembre un cargo fijo mensual de $3.562,99, mientras que el componente variable alcanza los $324,50 por metro cúbico consumido.

Los usuarios alcanzados por la Zona Fría, sin embargo, continúan pagando valores inferiores mientras el régimen permanezca vigente. Con una bonificación del 30%, el cargo fijo se ubica en $2.494,09 y el componente variable en $227,15 por metro cúbico. Para quienes cuentan con un descuento del 50%, los valores se reducen a $1.781,50 y $162,25, respectivamente.

Estos valores corresponden a los componentes tarifarios y no representan necesariamente el monto final de la boleta, ya que la factura incorpora impuestos y otros conceptos.

La Zona Fría, en el centro de la discusión

El escenario podría modificarse nuevamente si prosperan cambios en el régimen de subsidios geográficos que actualmente beneficia a una parte importante de los usuarios santafesinos.

El gobernador Maximiliano Pullaro ya manifestó su preocupación frente a una eventual eliminación o modificación del beneficio y planteó que cualquier reducción de subsidios debería contemplar la capacidad económica de los hogares antes que su ubicación geográfica.

Desde la provincia estiman que alrededor de 1,7 millones de santafesinos están alcanzados actualmente por algún beneficio vinculado con este régimen, por lo que una modificación podría tener un impacto considerable sobre las facturas.

De esta manera, septiembre comienza con dos cuestiones que los usuarios deberán seguir de cerca: el nuevo cuadro tarifario que ya entró en vigencia y el debate político sobre la continuidad de un beneficio que, de ser eliminado o reducido, podría incrementar todavía más el costo del gas para numerosos hogares de Santa Fe.