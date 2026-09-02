Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

La salida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo marca el cierre de una etapa histórica, sino que también abre interrogantes sobre el futuro de otros referentes de la Albiceleste. Uno de ellos es Leandro Paredes, quien luego de la definición frente a España reconoció que su continuidad en el equipo nacional está en duda.

El mediocampista surgido de Boca Juniors habló sobre su futuro y admitió que el escenario cambió después de la despedida del capitán y de la suspensión que recibió. “Por la decisión de Leo y por lo que fue la suspensión. Seguramente va a ser difícil que siga en la Selección”, expresó el campeón del mundo en Qatar 2022.

Paredes aclaró que todavía no mantuvo conversaciones formales con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, aunque explicó que su decisión está atravesada por distintos factores, tanto deportivos como emocionales.

“Es un poco de todo. Dejamos la vara muy alta y seguir compitiendo de esa manera va a ser difícil. Se ha creado un grupo increíble y ya no va a estar más nuestro líder”, sostuvo el mediocampista, en referencia al impacto que tendrá la ausencia de Messi dentro del plantel.

Paredes habló del impacto de la despedida de Messi

El volante también se refirió al momento que atraviesa el grupo después de conocer la decisión de Messi de ponerle punto final a su ciclo con la Selección.

Para Paredes, la noticia fue especialmente dolorosa para una generación que compartió con el rosarino algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Albiceleste.

“Fue una noticia durísima. El legado de Messi va a quedar para siempre. Él demostró que a los sueños hay que perseguirlos para que se puedan conseguir”, afirmó sobre el capitán.

Además, reveló que los integrantes del plantel ya conocían la posibilidad de que la final ante España fuera el último partido de Messi con la Selección.

“Tomó una decisión que no queríamos que llegue. Había sido sincero con nosotros y nos había dicho que seguramente la final iba a ser su último partido”, contó.

Finalmente, Paredes mostró empatía con el capitán y destacó todo lo que representa su despedida para el grupo: “Es algo doloroso por todo lo que significa para nosotros, pero entiendo por lo que debe estar pasando”.

La salida de Messi deja así un enorme vacío en la Selección y también plantea un nuevo escenario para varios de los referentes que lo acompañaron durante la última etapa dorada de la Albiceleste. Paredes, uno de los históricos del ciclo Scaloni, deberá definir ahora si continúa o también comienza a cerrar su etapa con la camiseta argentina.