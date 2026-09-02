Alerta en Santa Fe: la provincia quedó segunda en el país por su tasa de femicidios

Santa Fe volvió a quedar en el centro de las estadísticas nacionales sobre violencia de género. Un nuevo relevamiento elaborado por el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) ubicó a la provincia en el segundo lugar del país por su tasa de femicidios durante los primeros ocho meses de 2026.

El informe, que contempla los hechos registrados entre el 1° de enero y el 30 de agosto, contabilizó 176 muertes vinculadas a la violencia por razones de género en todo el país, lo que representa, en promedio, un caso cada 33 horas. Dentro de ese total, 127 corresponden a femicidios directos.

Santa Fe aparece con una tasa de 1,6 femicidios cada 100 mil mujeres, apenas por debajo de Santiago del Estero, que encabeza el ranking nacional con 1,7. Detrás de Santa Fe se ubican otras provincias con indicadores elevados, como Catamarca y Misiones.

33 casos registrados en Santa Fe

De acuerdo con el relevamiento, Santa Fe acumuló 33 femicidios hasta el cierre de agosto. De ese número, 15 fueron clasificados como femicidios directos, mientras que otros casos corresponden a femicidios vinculados, hechos relacionados con contextos de narcocriminalidad y crimen organizado y un transtravesticidio.

El registro también contabilizó 63 intentos de femicidio en territorio santafesino durante el mismo período. En agosto se incorporaron cinco nuevos casos a la estadística provincial.

La comparación interanual también genera preocupación: durante el mismo período de 2025 se habían contabilizado 24 femicidios en la provincia, frente a los 33 registrados en lo que va de este año.

Una cifra nacional que vuelve a encender las alarmas

El escenario nacional tampoco muestra señales favorables. Los 176 casos registrados hasta agosto superan los contabilizados durante el mismo período del año pasado, cuando el relevamiento había registrado 164 muertes.

Además de los femicidios directos, el informe incluye otras categorías vinculadas con la violencia de género, entre ellas femicidios vinculados, transfemicidios y travesticidios, muertes producidas en contextos de narcotráfico y crimen organizado y suicidios femicidas.

Uno de los datos más preocupantes del informe está relacionado con las denuncias previas. Según el relevamiento, solamente el 11% de las víctimas había denunciado anteriormente a su agresor. Entre quienes sí habían realizado denuncias, una proporción importante contaba con medidas de protección que no lograron evitar el desenlace fatal.

El reclamo por una respuesta estatal

Las cifras volvieron a poner en discusión las políticas destinadas a prevenir y combatir la violencia de género. Desde las organizaciones que trabajan sobre la problemática reclaman una respuesta estatal más amplia y medidas que permitan detectar situaciones de riesgo antes de que deriven en hechos irreversibles.

El panorama de Santa Fe adquiere una dimensión particular por la combinación de violencia de género y episodios relacionados con el crimen organizado que aparecen dentro del relevamiento.

Con 33 casos y una tasa de 1,6 por cada 100 mil mujeres, la provincia se mantiene entre los distritos con peores indicadores del país. La estadística vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de las herramientas de prevención, protección y asistencia disponibles para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

El dato más contundente es también el más difícil de ignorar: mientras el país acumula un crimen por razones de género cada 33 horas, Santa Fe permanece en el segundo lugar del ranking nacional.