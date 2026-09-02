Avanzan los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina: definen agenda, logística y seguridad

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La misa multitudinaria de Luján está prevista para el 11 de noviembre y demandará un amplio operativo de seguridad y logística.

En Buenos Aires, el Monumento a los Españoles sería escenario tanto de la misa central como del encuentro con jóvenes.

La agenda porteña contempla una posible visita al penal de Devoto, además de actividades institucionales y religiosas.

Córdoba fue incorporada a las tareas de preparación con recorridas por instalaciones estratégicas, edificios religiosos y el aeropuerto.

La Santa Sede todavía debe confirmar de manera definitiva el itinerario, mientras continúan las tareas de coordinación entre Nación, provincias, Ciudad e Iglesia.

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina avanza con reuniones y recorridas técnicas en los principales puntos que formarían parte de su agenda. La misión de avanzada del Vaticano mantiene contactos con autoridades nacionales, provinciales y municipales para ajustar los protocolos, evaluar la infraestructura disponible y coordinar los operativos de seguridad previstos para el viaje, que está programado entre el 8 y el 11 de noviembre.

La delegación de la Santa Sede está encabezada por el monseñor chileno José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, y cuenta con la participación de integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Italiana. En los últimos días, el equipo mantuvo encuentros con funcionarios argentinos y recorrió distintos escenarios que podrían integrar el itinerario del pontífice.

Uno de los encuentros centrales tuvo lugar con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el secretario general del organismo, Raúl Pizarro. Las conversaciones estuvieron orientadas a coordinar los distintos niveles de responsabilidad que tendrá cada jurisdicción durante la visita.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof recibió a Colombo para avanzar específicamente en los preparativos de las actividades previstas en territorio bonaerense. Entre los puntos analizados estuvieron el Cottolengo Don Orione y la ciudad de Luján, donde está prevista una misa multitudinaria el 11 de noviembre.

La magnitud del encuentro en Luján obliga a definir con anticipación cuestiones vinculadas con los accesos, la circulación, la atención sanitaria y el dispositivo de seguridad. El gobierno bonaerense, además, tomó contacto con la estructura de coordinación general del Episcopado encargada de centralizar los aspectos relacionados con la visita papal.

En Córdoba también se desarrolló una jornada de trabajo destinada a revisar los detalles técnicos de la eventual presencia de León XIV. La comitiva recorrió la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, el Arzobispado y la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. También inspeccionó el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella para evaluar las condiciones operativas necesarias para recibir al pontífice y trasladar a su comitiva.

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales escenarios ya definidos sería el Monumento a los Españoles, en Palermo. Allí se concentrarían tanto la misa central como el encuentro con jóvenes. La decisión apunta también a reducir la infraestructura necesaria, ya que permitiría utilizar una misma estructura de escenario, sonido y pantallas para ambas actividades.

La agenda porteña incluiría además una visita al penal de Devoto, una actividad vinculada con la pastoral penitenciaria que forma parte del interés del pontífice. También se prevé un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en su condición de jefe de Estado.

El recorrido argentino comenzaría con una actividad en el Cottolengo de Claypole, mientras que la coordinación de seguridad involucra al Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba. También se analiza la utilización de dos Papamóviles, uno destinado a Buenos Aires y otro a Córdoba.

Aunque las definiciones avanzaron en distintos frentes, todavía existe un punto fundamental pendiente: la confirmación definitiva del itinerario por parte de la Santa Sede. Hasta entonces, las autoridades continuarán ajustando protocolos, recorridos y dispositivos para garantizar que la visita pueda desarrollarse con el nivel de organización que requiere la presencia de un pontífice.