La soja superó los USD 480 por tonelada y alcanzó su valor más alto desde diciembre de 2023

La soja alcanzó los USD 484,20 por tonelada, su precio más alto desde diciembre de 2023.

La demanda de China y las expectativas de mayor consumo industrial en Estados Unidos impulsaron la suba internacional.

El aceite y la harina de soja también registraron importantes incrementos, fortaleciendo al complejo agroindustrial.

En Argentina, la reactivación de las DJVE mejoró la demanda y favoreció nuevas operaciones comerciales.

Más del 64% de la producción nacional todavía permanece sin un precio definitivo, por lo que podría aumentar la oferta en los próximos meses.

El sector agroexportador proyecta mantener un fuerte aporte de divisas y una recaudación estable durante 2026 gracias al mayor volumen exportado.

La cotización internacional de la soja volvió a ganar impulso y alcanzó su nivel más elevado desde diciembre de 2023, al superar los 480 dólares por tonelada en el Mercado de Comercio de Chicago. El avance estuvo impulsado principalmente por la renovada demanda de China, mejores perspectivas para el consumo industrial en Estados Unidos y expectativas favorables sobre el comportamiento del mercado en los próximos meses.

Durante la rueda del martes, los contratos de noviembre registraron un incremento del 2,37% y cerraron en USD 484,20 por tonelada. Con ese resultado, el grano acumula una suba superior al 25% en lo que va de 2026, consolidando una recuperación que vuelve a colocar a la oleaginosa en el centro de la atención del comercio agrícola internacional.

El movimiento alcista también se reflejó en los principales derivados del complejo sojero. El aceite de soja avanzó USD 33 en la jornada y alcanzó los USD 1.601,19 por tonelada, mientras que la harina subió USD 7,28 hasta ubicarse en USD 388,67 por tonelada, fortaleciendo el desempeño de toda la cadena agroindustrial.

Uno de los factores que más influyó en el comportamiento del mercado fue la reaparición de compras por parte de China. Las adquisiciones realizadas a Estados Unidos para la campaña 2026/27 despertaron expectativas entre los operadores, que ahora siguen de cerca si ese flujo comercial tendrá continuidad durante las próximas semanas. Además, las colocaciones semanales desde territorio estadounidense superaron las 2,4 millones de toneladas, reforzando la percepción de una demanda externa más dinámica.

Al mismo tiempo, la situación productiva en Estados Unidos aportó otro elemento de respaldo a las cotizaciones. Los últimos relevamientos mostraron un leve deterioro en el estado de los cultivos, ya que la proporción de lotes calificados como buenos o excelentes descendió del 60% al 58% en la última semana. Aunque ese nivel permanece cerca del promedio de los últimos años, quedó por debajo del registrado en igual período del ciclo anterior.

Las perspectivas para el mercado también se apoyan en posibles cambios regulatorios vinculados al biodiésel en Estados Unidos. La eventual compensación de exenciones otorgadas a pequeñas refinerías mediante mayores metas de mezcla para otras empresas alimentó las expectativas de un incremento en el consumo interno de aceite y soja destinada a la industria.

En Argentina, el contexto internacional comenzó a trasladarse al mercado doméstico mediante una mayor actividad comercial. La reactivación de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior fortaleció la demanda por soja disponible y generó mejores precios para la mercadería de la campaña anterior, lo que impulsó nuevas operaciones entre los productores.

Las plantas de procesamiento locales mantienen un elevado nivel de utilización de su capacidad instalada, cercano al 82%, y complementan el abastecimiento mediante el esquema de importación temporaria ante una oferta interna que todavía muestra cierta lentitud en las ventas.

Pese a la mejora de precios, todavía existe un importante volumen de soja sin valor definitivo. Sobre una producción estimada en 49,5 millones de toneladas, apenas 17,7 millones ya tienen precio cerrado, equivalente al 35,7% de la cosecha. Otras 7,2 millones fueron adquiridas pero continúan con precio a fijar, mientras que alrededor de 24,6 millones de toneladas aún no ingresaron a los canales habituales de comercialización.

El ritmo actual de fijación de precios permanece por debajo de los parámetros históricos del sector. El 64,3% de la producción todavía carece de un valor definitivo, una proporción superior a la registrada en igual momento del ciclo anterior y también inferior al promedio observado desde 2010, lo que deja abierta la posibilidad de que aumente la oferta durante los próximos meses.

En paralelo, el ingreso de divisas del complejo agroexportador mostró señales mixtas. Durante agosto ingresaron USD 2.750 millones, cifra que representó un crecimiento del 33% respecto del mismo mes del año pasado, aunque implicó una caída del 6% frente a julio. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las liquidaciones totalizaron USD 19.047 millones.

Las proyecciones para el cierre del año mantienen un panorama relativamente estable para la recaudación vinculada al sector. El mayor volumen exportado de soja, maíz, trigo y otros cultivos permitiría compensar parcialmente la reducción de las alícuotas aplicada desde diciembre de 2025, con una estimación de ingresos por derechos de exportación cercana a los USD 4.613 millones durante 2026.