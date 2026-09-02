Las provincias recibieron casi los mismos recursos que hace un año y la recaudación muestra señales mixtas

Las transferencias automáticas a las provincias alcanzaron $6,85 billones durante agosto.

En términos reales, los envíos registraron una caída interanual de apenas 0,1%, aunque retrocedieron 7,2% frente a julio.

La Coparticipación Federal representó el 92% de los recursos transferidos y mostró una variación real positiva de 0,1%.

El impuesto a las Ganancias creció cerca del 9%, mientras que el IVA cayó aproximadamente 5% y prolongó su tendencia negativa.

La baja del IVA constituye una señal de debilidad del consumo y de las actividades vinculadas con el mercado interno.

La mejora de Ganancias estuvo influida por modificaciones en el calendario de vencimientos y deberá esperarse el dato completo para determinar la evolución de la recaudación.

Las transferencias automáticas de recursos nacionales a las provincias registraron durante agosto una variación prácticamente nula en términos reales respecto del mismo mes del año pasado. Los envíos alcanzaron los $6,85 billones y mostraron una caída real interanual de apenas 0,1%, un resultado que puede interpretarse como una señal de estabilización de la recaudación, aunque todavía sobre niveles considerados bajos.

El dato adquiere relevancia para las cuentas provinciales porque estos recursos representan una de las principales fuentes de financiamiento de los gobiernos subnacionales. La evolución registrada durante agosto muestra, al mismo tiempo, comportamientos diferentes entre los principales impuestos que alimentan el sistema de transferencias automáticas.

En la comparación mensual, los recursos enviados a las provincias disminuyeron 7,2% en términos reales frente a julio. Sin embargo, la comparación interanual ofrece un panorama más estable y permite observar una desaceleración de las caídas que se habían registrado en períodos anteriores.

La Coparticipación Federal de Impuestos concentró la mayor parte de los fondos distribuidos. En agosto alcanzó los $6,28 billones, equivalentes al 92% del total de las transferencias automáticas. En términos reales, este componente mostró una mejora interanual de 0,1%, prácticamente estable frente a agosto de 2025.

Detrás de ese resultado se encuentra un comportamiento dispar entre los principales tributos. El impuesto a las Ganancias mostró un crecimiento real cercano al 9%, contribuyendo a sostener el volumen de recursos coparticipados. El resultado contrastó con la evolución del IVA, que volvió a registrar una disminución real cercana al 5%.

También se observaron retrocesos en los recursos provenientes de impuestos Internos, que cayeron alrededor del 18%, y en otros tributos coparticipados, que mostraron una baja del 5,3%. La combinación de estos resultados explica por qué el crecimiento de Ganancias no logró traducirse en una mejora significativa del conjunto de los recursos.

Los envíos correspondientes a Leyes y Regímenes Especiales, por su parte, totalizaron $308.739 millones y presentaron una mejora real de 0,7%. En este segmento tuvieron incidencia positiva los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que aumentaron 11%, y del Monotributo, con una suba del 32,6%.

Ese desempeño fue parcialmente compensado por las caídas registradas en Bienes Personales, IVA de la Seguridad Social y el Régimen de Energía Eléctrica. En este último caso, la reducción alcanzó el 100%.

A su vez, los recursos correspondientes a la Compensación del Consenso Fiscal sumaron $256.559 millones y registraron una caída real interanual del 6,4%. De esta manera, los distintos componentes que conforman las transferencias automáticas mostraron comportamientos heterogéneos.

El comportamiento del IVA concentra buena parte de la atención de los analistas porque constituye uno de los principales indicadores de la evolución del consumo. La caída real registrada en agosto prolongó una tendencia negativa que se viene observando durante los últimos meses y que refleja las dificultades que atraviesan las actividades vinculadas con el mercado interno.

El IVA acumula así diez meses consecutivos de retroceso real interanual, con once caídas dentro de los últimos doce meses. El único resultado positivo de ese período se produjo en octubre de 2025 y fue prácticamente marginal.

En contraste, la recuperación de Ganancias responde en buena medida a factores vinculados con el calendario de vencimientos. La postergación de la presentación y el pago de declaraciones juradas impulsó la recaudación durante agosto y modificó favorablemente el resultado del tributo.

El comportamiento de Ganancias durante 2026 había sido irregular. Después de retrocesos en enero y febrero, la caída se profundizó en marzo. En mayo se produjo un fuerte rebote asociado al pago de saldos de declaraciones juradas de empresas, mientras que junio volvió a mostrar una disminución. Julio y agosto, en cambio, registraron nuevas mejoras.

Por ese motivo, el resultado de agosto deberá analizarse con cautela para determinar cuánto corresponde a una mejora genuina de la actividad y cuánto responde a cuestiones administrativas y al calendario tributario.

El panorama completo de la recaudación nacional permitirá evaluar con mayor precisión la situación cuando se conozcan los datos oficiales correspondientes a todos los impuestos. Hasta entonces, el comportamiento de las transferencias automáticas deja una señal ambigua: las provincias lograron sostener prácticamente el mismo volumen real de recursos que un año atrás, pero detrás de esa estabilidad persisten señales de debilidad en el consumo y en la actividad económica interna.