El BCRA desaceleró sus compras de dólares en agosto y cerró el mes con el menor saldo del año

El Banco Central compró u$s768 millones durante agosto, el menor monto mensual acumulado en lo que va de 2026.

Las compras acumuladas desde enero alcanzaron u$s14.095 millones y superaron el piso de la meta anual de u$s10.000 millones.

La menor liquidación del sector agroexportador y la estrategia monetaria explicaron parte de la desaceleración registrada durante agosto.

Las reservas cerraron el mes en u$s48.257 millones, luego de una caída de u$s1.534 millones respecto del viernes anterior.

El dólar mayorista terminó agosto en $1.508,50 y acumuló una suba mensual del 1,6%.

El Gobierno deberá equilibrar la acumulación de reservas con el control de la cantidad de pesos y la estabilidad del mercado cambiario para intentar alcanzar el techo de u$s17.000 millones fijado para 2026.

El Banco Central terminó agosto con una nueva compra de divisas, aunque el resultado mensual confirmó una marcada desaceleración respecto de los meses anteriores. La autoridad monetaria adquirió u$s46 millones en la última jornada del mes y acumuló compras por u$s768 millones durante agosto, el registro más bajo de todo 2026.

A pesar de esta menor dinámica, el resultado anual continúa siendo significativo. Desde enero, el Banco Central acumula compras por u$s14.095 millones y ya superó ampliamente el piso de la meta de acumulación de reservas establecida para el año, fijado en u$s10.000 millones. El objetivo oficial contempla además un techo de u$s17.000 millones, por lo que el Gobierno busca sumar otros u$s2.905 millones antes de finalizar 2026.

El comportamiento mensual muestra una evolución irregular. En enero, el BCRA compró u$s1.157 millones; en febrero, u$s1.555 millones; en marzo, u$s1.670 millones; en abril alcanzó u$s2.771 millones; en mayo sumó u$s2.596 millones; en junio, u$s1.418 millones; y en julio volvió a acelerar hasta u$s2.162 millones. Agosto, con apenas u$s768 millones, marcó un fuerte contraste respecto de esos resultados.

Las razones detrás de la desaceleración son múltiples. Una de ellas está relacionada con la estacionalidad de la liquidación de divisas provenientes del sector agroexportador. Durante agosto, el ingreso de dólares del campo perdió intensidad y redujo la cantidad de divisas disponibles en el mercado cambiario.

Sin embargo, la menor compra del Banco Central también estaría vinculada con la estrategia monetaria y cambiaria definida por el Gobierno. Cada adquisición de dólares implica una inyección de pesos en la economía, por lo que una autoridad monetaria que busca controlar la cantidad de dinero puede moderar sus intervenciones.

La estrategia también contempla otras herramientas para influir sobre el mercado cambiario. Entre ellas aparecen las operaciones de dólar futuro, mientras que las modificaciones en las tasas de interés buscan sostener la demanda de pesos y evitar una presión excesiva sobre las cotizaciones.

Durante los primeros meses del año, además, la política del Banco Central estuvo condicionada por las necesidades financieras del Tesoro. Esa situación limitó temporalmente el ritmo de absorción de divisas. A partir de abril, con una situación fiscal más ordenada, la autoridad monetaria pudo acelerar nuevamente sus compras.

En materia de reservas, el cierre de agosto dejó un saldo de u$s48.257 millones, lo que representó una disminución de u$s1.534 millones respecto del viernes anterior. La baja no implica necesariamente un deterioro equivalente de la capacidad de acumulación, ya que el nivel de reservas también está determinado por pagos, movimientos financieros y otros factores externos a las operaciones diarias de compra de dólares.

Mientras tanto, el mercado cambiario atravesó un nuevo escenario durante agosto. El dólar mayorista cerró el mes en $1.508,50, después de registrar una baja de 0,2% en la última jornada. De esta manera, acumuló una suba mensual de $23,50, equivalente al 1,6%, y quedó por encima del nivel de $1.500 que el Gobierno había buscado mantener como referencia durante varias semanas.

La cotización mayorista se ubicó a 24,6% del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.879,92. En el mercado de futuros, los contratos reflejaron expectativas de un dólar mayorista de $1.536,50 para septiembre y de $1.621 para diciembre.

En el segmento minorista, el dólar cerró en $1.530 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio ponderado informado por las entidades financieras se ubicó en $1.531,51. Las cotizaciones financieras también mostraron movimientos moderados, con el contado con liquidación en torno de $1.598,84 y el dólar MEP cerca de $1.534,91.

El contexto cambiario estuvo acompañado por una mayor cautela en el mercado de deuda. Las emisiones de deuda en dólares de empresas y provincias alcanzaron unos u$s937 millones durante agosto, menos de la mitad del volumen registrado en julio. La mayor parte correspondió a obligaciones negociables bajo legislación argentina y no hubo provincias que acudieran al mercado internacional durante el mes.

El desafío para el Gobierno será sostener el equilibrio entre acumulación de reservas, control monetario y estabilidad cambiaria. Con más de u$s14.000 millones comprados en lo que va del año, el Banco Central ya alcanzó una parte importante de su objetivo, pero el menor ritmo observado en agosto plantea interrogantes sobre la velocidad con la que podrá acercarse al techo de u$s17.000 millones.