Y un día apareció Fernando Muriel: el funcionario fantasma salió en la foto

Durante semanas, R24N viene formulando una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta: ¿qué función cumple exactamente Fernando Muriel dentro de la Municipalidad de Rafaela?

No se trata de una curiosidad menor. Se trata de un funcionario que, según los cálculos realizados por este medio, le cuesta a los contribuyentes más de 55 millones de pesos al año, considerando salario, aguinaldo y cargas sociales. Sin embargo, su presencia en la gestión había sido prácticamente invisible.

Hasta ahora.

Casualidad o no, luego de las publicaciones de R24N cuestionando la falta de información sobre su tarea específica dentro del gabinete de Leonardo Viotti, el denominado "coordinador de Planeamiento y Acción de Gobierno" ( PUAJJJ, NO TENÉS TÍTULO GOROSITO") finalmente hizo una aparición pública.

Viotti pareció desempolvarlo, pasarle el plumero y ubicarlo en primera fila para la fotografía oficial de la firma del convenio entre la Municipalidad y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), destinado a impulsar una agenda conjunta para vincular empresas locales con las cadenas de valor del gas, el petróleo y la minería.

Al menos ahora quedó demostrado que Fernando Muriel existe y no era un fantasma administrativo.

Lo que todavía sigue sin quedar claro es qué hace concretamente dentro del Municipio.

Una foto que no alcanza

En el acto estuvieron presentes el intendente Leonardo Viotti, el presidente del CCIRR, Gabriel Corrado, la secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Imoberdorf, el presidente de la Comisión de Industrias, Mauricio Rizzotto, la directora general del CCIRR, Tatiana Santori y, llamativamente, Fernando Muriel.

Su presencia en la imagen institucional llamó la atención precisamente porque durante largos meses su actividad pública fue prácticamente inexistente.

Una fotografía, sin embargo, no despeja las dudas que existen alrededor de un funcionario cuya función continúa siendo desconocida para buena parte de la ciudadanía.

La pregunta sigue siendo la misma.

¿Cuáles son los proyectos que conduce?

¿Qué decisiones toma?

¿Qué resultados concretos produjo desde que ocupa el cargo?

¿Cuál es el impacto de su trabajo para justificar una estructura que representa un costo millonario para los vecinos?

El convenio, una buena noticia para la producción

Más allá de esta situación, el acuerdo firmado entre el Municipio y el CCIRR representa una iniciativa interesante para el desarrollo económico de Rafaela.

El objetivo es institucionalizar una estrategia que permita incorporar a empresas locales y regionales como proveedoras de las cadenas de valor vinculadas a Vaca Muerta, el gas, el petróleo y la minería.

La propuesta contempla capacitaciones, rondas de negocios, certificaciones, asistencia técnica, financiamiento, misiones comerciales y una primera reunión de la Mesa Local y Regional prevista para el próximo 22 de septiembre.

Además, se anunció una misión empresarial a Vaca Muerta para que firmas rafaelinas puedan generar contactos y explorar oportunidades comerciales en uno de los polos productivos más importantes del país.

Son iniciativas que, de ejecutarse correctamente, pueden traducirse en inversiones, nuevos mercados y generación de empleo.

Transparencia también es gestión

Sin embargo, una política pública positiva no elimina la obligación de rendir cuentas sobre el funcionamiento del Estado.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué hace cada funcionario, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los resultados de su gestión, especialmente cuando se trata de cargos jerárquicos financiados con recursos públicos.

La aparición de Fernando Muriel en una fotografía institucional puede servir para demostrar que forma parte del equipo de gobierno.

Pero la transparencia exige bastante más que una imagen.

Exige explicar funciones, responsabilidades, objetivos y resultados.

Porque cuando un funcionario representa un costo superior a los 55 millones de pesos anuales, los vecinos tienen derecho a saber mucho más que el hecho de que estuvo presente en un acto oficial.

Quizá esta haya sido apenas la primera aparición pública de muchas. Si así fuera, será una buena oportunidad para que la gestión explique, de una vez por todas, cuál es el verdadero rol que cumple Fernando Muriel dentro del organigrama municipal y cuáles han sido los aportes concretos de un cargo que, hasta ahora, muchos rafaelinos apenas conocían de nombre.