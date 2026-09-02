Venezuela vuelve a mirar al futuro: inversiones, petróleo y el comienzo de una nueva era

Por Carlos Zimerman

Después de años de aislamiento, destrucción económica y decadencia bajo el chavismo, Venezuela comienza a transitar un camino completamente diferente. El petróleo vuelve a atraer inversiones, las grandes compañías internacionales regresan y el país tiene por delante una oportunidad histórica para recuperar la grandeza que nunca debió perder.

Durante años, Venezuela fue una de las grandes paradojas de América Latina. Un país sentado sobre algunas de las mayores reservas petroleras del planeta terminó sumergido en una profunda crisis económica, política y social. La industria petrolera perdió capacidad, las inversiones desaparecieron, millones de venezolanos abandonaron el país y la nación quedó progresivamente marginada de los grandes circuitos económicos internacionales.

La era chavista convirtió a Venezuela en un ejemplo de lo que ocurre cuando el poder político termina destruyendo las condiciones necesarias para producir, invertir y generar riqueza.

Ahora el escenario comienza a cambiar.

La caída del régimen de Nicolás Maduro y su posterior encarcelamiento abrieron una nueva etapa política que empieza a tener consecuencias concretas sobre la economía venezolana. Después de años en los que el país estuvo prácticamente aislado de buena parte de la comunidad internacional, el capital vuelve a mirar hacia Venezuela.

Y cuando el capital vuelve, también regresan las oportunidades.

El petróleo vuelve a ser una oportunidad

La llegada a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, representa una de las señales más contundentes de este nuevo tiempo.

Wright anticipó que se anunciarán varios acuerdos destinados a desarrollar la industria energética venezolana y aseguró que las nuevas inversiones permitirán más que duplicar la producción de petróleo del país durante los próximos años.

No es un anuncio menor.

Venezuela tiene reservas petroleras gigantescas, pero durante años no pudo transformar esa riqueza natural en prosperidad para su población. La falta de inversiones, el deterioro de la infraestructura y la pésima administración de la industria redujeron drásticamente su capacidad productiva.

Ahora aparecen nuevamente capital, tecnología, empresas internacionales y conocimiento técnico.

Compañías como Chevron, Eni, ONGC, GeoPark y GE Vernova forman parte de esta nueva etapa de inversiones y proyectos energéticos.

La señal es inequívoca: Venezuela vuelve a ser considerada un destino posible para grandes inversiones internacionales.

El comienzo de algo mucho más grande

El histórico acuerdo petrolero puede ser apenas el primer capítulo.

Porque una industria petrolera recuperada necesita infraestructura, transporte, servicios, electricidad, construcción, tecnología, logística y financiamiento.

Eso significa que la recuperación del petróleo puede convertirse en el motor de una recuperación mucho más amplia.

Más inversiones. Más empleo. Más actividad. Más producción. Más exportaciones. Más ingresos.

Ese es el círculo virtuoso que Venezuela perdió durante años.

Y es justamente ese círculo el que ahora puede comenzar a reconstruirse.

El interés de las grandes empresas internacionales no se limita al petróleo. Una Venezuela que vuelva a ofrecer seguridad jurídica, reglas claras y posibilidades de negocios puede convertirse nuevamente en un enorme mercado para inversiones en energía, infraestructura, minería, industria, telecomunicaciones, construcción y servicios.

El potencial está intacto.

Lo que faltaba era generar las condiciones para aprovecharlo.

La lección que deja el fracaso del socialismo

La historia venezolana también deja una enseñanza política que resulta imposible ignorar.

El socialismo y el comunismo demostraron reiteradamente sus enormes limitaciones para generar prosperidad sostenible cuando destruyen la propiedad privada, castigan la inversión, asfixian al sector productivo y concentran el poder económico y político en el Estado.

Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos de América Latina a convertirse en una nación marcada por la pobreza, la emigración masiva, la inflación y el deterioro de sus instituciones.

No fue la falta de recursos naturales.

No fue la falta de talento de su pueblo.

No fue la falta de oportunidades.

Fue un modelo político y económico que terminó destruyendo las condiciones necesarias para que esas oportunidades pudieran convertirse en riqueza.

La recuperación que ahora comienza puede demostrar exactamente lo contrario: cuando existen libertad económica, inversión, seguridad jurídica y conexión con el mundo, un país puede volver a crecer.

Venezuela tiene todo para volver a ser grande

Hay algo que ningún régimen político pudo destruir: el potencial de Venezuela.

El país continúa teniendo enormes reservas energéticas, una ubicación estratégica, recursos naturales, talento humano y una población que durante años soportó una crisis extraordinaria.

Lo que faltó fue aprovechar esas condiciones.

Por eso, el nuevo escenario genera expectativas.

Si Venezuela consigue consolidar instituciones sólidas, recuperar la seguridad jurídica, garantizar la propiedad privada y abrir definitivamente su economía al mundo, la llegada de capitales puede multiplicarse.

El petróleo puede ser solamente el comienzo.

Después pueden llegar nuevas inversiones en infraestructura, energía, industria, minería, tecnología, agricultura y servicios.

Y detrás de cada inversión hay algo todavía más importante: trabajo y oportunidades para los venezolanos.

El pueblo venezolano se merecía este cambio

Durante demasiado tiempo, millones de venezolanos tuvieron que pagar las consecuencias de decisiones políticas que los alejaron de la prosperidad.

Familias separadas.

Jóvenes obligados a emigrar.

Empresas cerradas.

Una industria petrolera deteriorada.

Una economía destruida.

Un país aislado.

Ahora Venezuela tiene la posibilidad de escribir una historia diferente.

El acuerdo petrolero que comienza a tomar forma entre Venezuela y empresas internacionales, con fuerte respaldo de Estados Unidos, puede convertirse en el símbolo de ese cambio.

Donde antes había aislamiento, puede haber apertura.

Donde había abandono, puede haber inversión.

Donde había decadencia, puede volver a haber crecimiento.

Donde había resignación, puede volver a existir esperanza.

Venezuela no necesita inventar su grandeza. La grandeza ya estaba allí. Está en sus recursos, en su territorio y, fundamentalmente, en su gente.

Durante años, un régimen político la mantuvo encerrada y desaprovechada.

Ahora se abre una oportunidad histórica para recuperar el tiempo perdido.

El camino no será sencillo. Reconstruir una economía devastada llevará años y exigirá instituciones fuertes, reglas claras y estabilidad.

Pero el primer paso ya está dado.

Venezuela vuelve a abrirse al mundo. El petróleo vuelve a atraer inversiones. Las grandes empresas vuelven a mirar al país. Y detrás de esta nueva etapa pueden llegar muchas otras oportunidades.

El pueblo venezolano se merecía este cambio.

La grandeza que Venezuela nunca debió perder puede estar comenzando a regresar.

Y esta vez, quizás más que nunca, lo mejor esté por venir.