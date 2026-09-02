Viotti y Mársico "a las piñas"

La política rafaelina entró definitivamente en modo electoral. Lo que comenzó con una declaración del concejal Lisandro Mársico, al definir al justicialista Juan Senn como "un buen candidato" para la Intendencia, terminó desatando una fuerte reacción del intendente Leonardo Viotti, quien no ocultó su sorpresa y dejó al descubierto las tensiones que atraviesan al oficialismo.

La respuesta de Viotti llegó durante una entrevista en el programa Todo Sigue Igual, donde reconoció que las palabras de Mársico lo descolocaron.

"No termino de entender bien qué sucede", afirmó el jefe municipal, dejando entrever que detrás de las declaraciones del concejal existe un movimiento político que excede una simple opinión.

Aunque evitó romper públicamente con quien definió como un amigo de muchos años, Viotti lanzó un mensaje que revela la creciente desconfianza dentro de Unidos.

"Nosotros hace tiempo que vemos que tal vez algunos sectores del Concejo terminan votando más con el peronismo que con nosotros."

La frase no pasó inadvertida. En un escenario donde todos comienzan a posicionarse para las elecciones de 2027, el intendente dejó planteada la sospecha de que algunos dirigentes de su propio espacio están más cerca del justicialismo de lo que el oficialismo está dispuesto a admitir.

Una relación política cada vez más desgastada

Viotti eligió no responder directamente sobre las intenciones de Mársico y sostuvo que será el propio concejal quien deberá explicar sus dichos.

"Será Lisandro el encargado de responder al respecto", expresó.

Sin embargo, inmediatamente intentó separar la discusión política del vínculo personal.

"No deja de ser un amigo, tantos años compartidos juntos."

Pero el malestar quedó expuesto. El reconocimiento público de Senn como una figura competitiva para conducir Rafaela cayó muy mal dentro del Ejecutivo y dejó al descubierto una interna que hasta hace pocos meses se intentaba disimular.

El intendente también cargó contra el Concejo

Durante la misma entrevista, Viotti volvió a insistir con una de las principales discusiones de su gestión: la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal.

Según explicó, el municipio enfrenta una presión creciente por el aumento de salarios, combustible, mantenimiento del parque automotor y otros costos operativos mientras el Concejo continúa sin aprobar una actualización de la tasa.

"Tenemos un municipio ordenado, aún nos ahogan desde el Concejo sin darnos actualización de la tasa municipal", sostuvo.

El intendente cuestionó además la contradicción que, según entiende, existe entre quienes exigen nuevas obras y servicios pero rechazan otorgar mayores recursos.

"Hay que hacer esto, hay que gastar en esto, hay que gastar en lo otro, pero ¿a dónde voy si no me estás dando los recursos para poder hacerlo?"

Cuando algunos sectores afirman que el dinero existe, Viotti respondió con dureza.

"Los recursos están... vení, sentate conmigo y decime dónde están, vamos a buscarlos juntos."

Y remató con una definición que elevó todavía más el tono del debate:

"Es cínico."

"No me hacen daño a mí, le hacen daño a Rafaela"

Sobre el final de la entrevista, el intendente profundizó su confrontación política y apuntó directamente contra el kirchnerismo.

Según Viotti, existe una estrategia permanente de obstaculizar la gestión cuando el peronismo no gobierna.

"Yo culpo directamente al kirchnerismo, que tiene una metodología de trabajo así: o gobiernan ellos o no gobierna nadie."

Y concluyó con un mensaje dirigido tanto a la oposición como al Concejo Municipal.

"No me hacen daño a mí, me hacen daño a Rafaela."

Senn recogió el guante y salió a respaldar a Mársico

La respuesta no tardó en llegar. También en diálogo con Todo Sigue Igual, el concejal justicialista y candidato a intendente Juan Senn aprovechó la polémica para cuestionar la gestión municipal y respaldar abiertamente a Mársico.

"El que tendría que revisar su forma de gestionar es el intendente", disparó.

Lejos de tomar distancia del concejal radical, Senn fue incluso elogioso.

"De Lisandro Mársico te puedo dar las mejores declaraciones porque es una de las personas más formadas que tiene el espacio Unidos."

Además sostuvo que Viotti debería escuchar mucho más a quien hoy integra el Concejo.

"Tiene que aprovechar que tiene una persona tan formada en el Concejo Municipal, pero si no la escucha, el resultado es este que venimos viendo con las declaraciones públicas."

"La obra pública no tiene bandera política"

Senn también cuestionó la forma en que el oficialismo lleva adelante la discusión política.

"La obra pública, las cloacas, el pavimento, el gas no tienen signo político. Eso es Rafaela."

Y agregó una crítica directa al intendente.

"Reducir una discusión tan importante a lo partidario le baja el precio a Rafaela. Y, por consecuencia, también se la baja a su jefe."

La carrera hacia 2027 ya empezó

La secuencia dejó algo más importante que un simple cruce de declaraciones. Expuso que dentro de Unidos existen diferencias que ya comenzaron a aflorar públicamente, mientras el peronismo observa la situación e intenta capitalizar cada fisura.

Mársico abrió el debate al valorar la figura de Juan Senn; Viotti respondió mostrando su desconcierto y cuestionando el comportamiento de algunos sectores del Concejo; y Senn aprovechó la oportunidad para respaldar al edil radical y cargar contra la conducción municipal.

A más de un año de las próximas elecciones, la disputa por la Intendencia de Rafaela ya dejó de ser una hipótesis. La campaña comenzó antes de tiempo y los primeros movimientos muestran que la verdadera pelea no solo será entre oficialismo y oposición, sino también dentro de los propios espacios políticos.