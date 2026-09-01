Rafaela muestra al mundo su potencial productivo

Resumen

El gobernador Maximiliano Pullaro dejó inaugurada la edición 2026 del Santa Fe Business Forum en la ciudad de Rosario.

Rafaela participa con 40 empresas , que buscarán generar vínculos comerciales y abrir nuevos mercados.

El intendente Leonardo Viotti destacó el perfil industrial, tecnológico y exportador de la ciudad.

Durante el encuentro, delegaciones internacionales recorrerán empresas rafaelinas para conocer de cerca su capacidad productiva.

Viotti puso en valor el entramado de más de 500 pymes y el aporte del sistema universitario y científico local.

También señaló que los Juegos Suramericanos 2026 y la Muestra Industrial serán nuevas oportunidades para proyectar a Rafaela a nivel nacional e internacional.

Con la participación de empresas, inversores y compradores de distintos países, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó formalmente inaugurada en Rosario una nueva edición del Santa Fe Business Forum, el principal encuentro internacional de negocios organizado por la provincia, que se desarrollará hasta el 4 de septiembre con actividades en Rosario, Santa Fe y distintos polos productivos santafesinos.

Entre las delegaciones presentes estuvo la ciudad de Rafaela, representada por el intendente Leonardo Viotti y la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, quienes acompañaron a las empresas locales que participan del evento.

Cuarenta empresas representan a Rafaela

Uno de los datos destacados de esta edición es la presencia de 40 firmas rafaelinas, que forman parte de las rondas de negocios y de las distintas actividades organizadas para fortalecer vínculos comerciales con mercados internacionales.

Además, durante los próximos días, distintas misiones empresariales recorrerán Rafaela para conocer de primera mano el potencial industrial y productivo de la ciudad.

Viotti destacó la importancia de esa posibilidad al señalar que estos encuentros permiten exhibir la capacidad que posee Rafaela en sectores vinculados con la industria, el agro, la innovación y la tecnología.

Una ciudad con fuerte perfil industrial

Durante su participación, el intendente remarcó que Rafaela mantiene una sólida tradición productiva, basada en el desarrollo agroindustrial, pero que en los últimos años incorporó un importante componente de innovación gracias al crecimiento de su ecosistema científico y educativo.

En ese sentido, sostuvo que la ciudad cuenta con más de 500 pequeñas y medianas empresas, capaces de abastecer tanto al mercado interno como de proyectarse hacia nuevos destinos internacionales.

Asimismo, destacó la articulación existente entre el sector productivo y las instituciones educativas, subrayando la presencia de ocho casas de estudios terciarios y universitarios, que contribuyen a formar recursos humanos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico.

Innovación y nuevos desafíos

Viotti también hizo referencia a la necesidad de preparar a las nuevas generaciones frente a los cambios que experimenta el sistema productivo, especialmente a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de innovación.

Según expresó, Rafaela reúne condiciones para consolidarse como una ciudad que combine producción, conocimiento y desarrollo tecnológico, potenciando el trabajo conjunto entre empresas, universidades e instituciones.

Los Juegos Odesur como vidriera internacional

El intendente consideró además que los Juegos Suramericanos 2026 y la próxima Muestra Industrial de Rafaela representarán nuevas oportunidades para mostrar al país y al mundo el potencial económico de la ciudad.

A su entender, ambos eventos permitirán exhibir no sólo la capacidad organizativa de Rafaela, sino también el nivel de desarrollo alcanzado por su entramado industrial, comercial y tecnológico.

Con esa mirada, la presencia en el Santa Fe Business Forum forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la inserción internacional de las empresas locales, atraer inversiones y abrir nuevos mercados para la producción rafaelina.