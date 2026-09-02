Francisco Cerúndolo debutó con autoridad en el US Open y avanzó a segunda ronda

Francisco Cerúndolo tuvo un debut contundente en el US Open y avanzó a la segunda ronda tras vencer al austríaco Filip Misolic por 6-4, 6-3 y 7-5, en poco más de dos horas de juego. El argentino se impuso en la Cancha 5 de Flushing Meadows y comenzó su recorrido en el último Grand Slam de la temporada sin ceder sets.

Desde el comienzo, el mayor de los hermanos Cerúndolo tomó el control del partido y aprovechó una de sus principales armas: su potente derecha, una de las más destacadas del circuito ATP. En la superficie dura de Nueva York, el porteño logró imponer su ritmo y mantener a raya a su rival.

El único momento de incertidumbre llegó en el cierre del tercer set. Cerúndolo sacaba 5-3 para partido, pero Misolic consiguió quebrarle el servicio y estirar la definición. Sin embargo, el argentino reaccionó rápidamente, recuperó el quiebre y cerró el encuentro 7-5 para sellar su clasificación.

Los números de Cerúndolo

En las estadísticas del partido, el argentino terminó con 6 aces, una efectividad del 61% con el primer servicio y aprovechó 8 de las 14 oportunidades de quiebre que generó.

Con este triunfo, Cerúndolo alcanzó las 21 victorias en torneos de Grand Slam y volvió a demostrar el buen momento que atraviesa durante 2026, temporada en la que se consagró campeón del Argentina Open y del ATP 500 de Queen's.

El desafío de Cerúndolo en segunda ronda

Ahora, el porteño buscará superar una barrera que se le viene resistiendo en Flushing Meadows. En las ediciones de 2023, 2024 y 2025 quedó eliminado en la segunda ronda, por lo que intentará avanzar por primera vez a la tercera instancia del US Open.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el argentino Camilo Ugo Carabelli y el alemán Jan-Lennard Struff. Si logra superar esa instancia, podría encontrarse en tercera ronda con el estadounidense Taylor Fritz, noveno preclasificado y uno de los principales representantes locales.