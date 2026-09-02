Enzo Fernández es el jugador argentino más caro de la historia

El mercado de pases europeo volvió a tener a un argentino como protagonista de una de las operaciones más impactantes de la historia. Enzo Fernández dejó Chelsea y se convirtió en nuevo jugador del Manchester City a cambio de 146 millones de euros, una cifra que lo posiciona como el futbolista argentino más caro de todos los tiempos.

El mediocampista de 25 años, surgido de las inferiores de River y campeón del mundo con la Selección Argentina, volvió a establecer un récord personal. En 2023, Chelsea había pagado 121 millones de euros por su pase al Benfica, por lo que ahora superó ampliamente aquella cifra.

Enzo Fernández, en lo más alto del ranking

Con su llegada al Manchester City, el volante pasó a ocupar los dos primeros lugares del ranking de las transferencias más caras de futbolistas argentinos.

Detrás aparecen grandes figuras de la historia del fútbol nacional. Gonzalo Higuaín ocupa el tercer puesto, gracias a los 90 millones de euros que Juventus pagó al Napoli en 2016.

El listado también incluye a Ángel Di María, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Cristian Romero, entre otros nombres destacados.

La particularidad de Lionel Messi

Uno de los datos más llamativos del ranking es la ausencia de Lionel Messi. El capitán argentino nunca protagonizó una transferencia entre clubes que dejara una cifra millonaria por su pase.

Tanto su salida del Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain como su posterior llegada al Inter Miami se produjeron como jugador libre, por lo que no hubo un monto de transferencia que pudiera ingresar en este ranking.

El ranking de las ventas argentinas más caras

Enzo Fernández — 146 millones de euros | Chelsea → Manchester City Enzo Fernández — 121 millones de euros | Benfica → Chelsea Gonzalo Higuaín — 90 millones de euros | Napoli → Juventus Ángel Di María — 85 millones de euros | Real Madrid → Manchester United Julián Álvarez — 70 millones de euros | Manchester City → Atlético de Madrid Ángel Di María — 63 millones de euros | Manchester United → Paris Saint-Germain Lisandro Martínez — 57,4 millones de euros | Ajax → Manchester United Hernán Crespo — 56,8 millones de euros | Parma → Lazio Cristian Romero — 50 millones de euros | Atalanta → Tottenham Mauro Icardi — 50 millones de euros | Inter → Paris Saint-Germain

De esta manera, Enzo Fernández no solo volvió a ser protagonista de una transferencia récord, sino que pasó a dominar los dos primeros lugares del ranking histórico de los argentinos más caros del fútbol mundial.