Enzo Fernández reveló el número de camiseta que usará en el Manchester City

Enzo Fernández fue presentado como nuevo jugador del Manchester City y ya confirmó qué número llevará en su camiseta. El mediocampista argentino utilizará el dorsal 17, una elección que tiene un significado especial por su historia con la Selección Argentina.

“Hola a todos, elegí el número 17 porque es un número que me gusta, que me caracteriza mucho. Es el que usé en mi primera vez con el conjunto nacional, así que estoy muy feliz de poder elegir este número”, explicó el futbolista de 25 años a través de los canales oficiales del club inglés.

Fernández llegó al Manchester City procedente del Chelsea a cambio de 146 millones de euros, una cifra que lo convirtió en la transferencia más cara en la historia de la Premier League.

El argentino se incorporó este martes a su nuevo equipo y rápidamente se puso a disposición de su entrenador, Enzo Maresca, con quien ya había trabajado durante su etapa en el Chelsea en 2025. Juntos conquistaron el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

Los argentinos que tiene el Manchester City

Con la llegada de Enzo Fernández, el Manchester City suma un nuevo futbolista argentino a su plantel para la temporada 2026/27.

El otro jugador albiceleste que forma parte del equipo es Gerónimo Rulli, arquero recientemente incorporado desde el Olympique de Marsella.

Además, el club inglés mantiene los derechos de Claudio Echeverri, aunque el mediocampista no integrará el plantel esta temporada debido a que fue cedido al Benfica de Portugal.

Enzo Fernández se despidió del Chelsea con una emotiva carta

Luego de confirmarse su salida, Enzo Fernández utilizó sus redes sociales para despedirse de los hinchas del Chelsea con un extenso mensaje en el que reconoció que se trató de una de las decisiones más difíciles de su carrera.

“Quiero que sepan que estos días no han sido fáciles para mí. Tampoco es fácil escribir esto. La verdad es que no he estado pasando por un buen momento”, comenzó el argentino.

Fernández recordó los tres años que pasó en el club londinense y aseguró que tanto Cobham como Stamford Bridge se habían convertido en su hogar y el de su familia.

“Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este club increíble”, expresó.

El mediocampista también destacó su compromiso durante su etapa en Inglaterra y recordó los momentos buenos y malos que atravesó junto al equipo.

“Desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con traer a este club todos los trofeos que su historia merece. Sufrimos, lloramos, me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables”, escribió.

El mensaje de Enzo Fernández para los hinchas

El campeón del mundo reconoció que la decisión de abandonar Chelsea no fue sencilla, pero explicó que entendía que el fútbol también implica tomar decisiones difíciles.

“Pero la vida consiste en tomar decisiones, y ahora mismo me encuentro ante la necesidad de tomar una de esas decisiones difíciles”, señaló.

Fernández agradeció especialmente a sus compañeros, el cuerpo técnico, el personal médico, los fisioterapeutas y todos los trabajadores de Cobham, además de destacar el cariño que recibió durante sus años en el club.

“Fui realmente feliz aquí y les deseo lo mejor para el futuro”, manifestó.

Finalmente, cerró su despedida con un mensaje cargado de emoción hacia la institución y sus hinchas:

“Siempre estarán en mi corazón. Siempre, siempre les desearé lo mejor. Siempre Blue. Gracias, Chelsea”.