El influencer Tomás Mazza contó cómo le afectó consumir esteroides y lanzó una advertencia

Tomás Mazza habló abiertamente sobre su experiencia con el consumo de anabólicos y explicó cómo esa decisión terminó afectando su manera de entrenar, alimentarse y percibir su propio cuerpo. En un video publicado en su canal de YouTube, el influencer fitness contó que volvió a utilizarlos durante un momento de mucha vulnerabilidad emocional y reflexionó sobre las consecuencias psicológicas que, según su experiencia, pueden generar.

“Una vez que entrás, no podés salir”, aseguró Mazza en una publicación que rápidamente superó las 300 mil visualizaciones. El influencer explicó que comenzó a consumir esteroides por “ignorancia” y porque, en un principio, se los habían presentado de una manera muy diferente a las consecuencias que luego experimentó.

Por qué Tomás Mazza volvió a consumir anabólicos

Mazza recordó que anteriormente había peleado contra Robleis, Viruzz y Gero Arias sin utilizar anabólicos. Sin embargo, después de su combate con Gero, en diciembre de 2025, atravesó un período de mucha incertidumbre personal.

Había perdido la pelea y ya no tenía el mismo entusiasmo por continuar con el boxeo. Su intención era volver a concentrarse en el fitness y en la creación de contenido, pero el cambio le resultó difícil de atravesar.

“Después de la velada caí en una depresión muy fuerte porque no sabía qué hacer de mi vida. Quería pelear en la Velada, ya había peleado y ahora decía: ‘¿Y ahora qué?’”, relató.

En ese contexto, explicó que decidió volver a utilizar anabólicos porque sentía que había perdido rápidamente el físico que había construido.

“Había perdido todo mi físico realmente. Quería volver lo más rápido posible al fitness, al físico. Había perdido el bíceps, estaba todo mal, había perdido la pelea”, contó.

La percepción del cuerpo y el entrenamiento

Según su relato, el problema no estaba solamente en los cambios físicos, sino también en la manera en que comenzó a percibir el entrenamiento y la alimentación después de haber consumido estas sustancias.

“Mi mente ya no se acordaba lo que era entrenar de manera natural y lo que era comer de manera natural”, sostuvo.

Mazza explicó que, una vez que una persona se acostumbra a los resultados obtenidos durante el consumo de anabólicos, puede aparecer una comparación constante con el rendimiento y el físico que tenía en ese momento.

“Estás comiendo bien y pensás: ‘Con esteroides lo estaría haciendo mejor, más rápido’. Lo mismo con el entrenamiento”, explicó.

También habló sobre el impacto que puede tener esa comparación frente al espejo: “Si te ves en el espejo, sentís que nunca vas a recuperar la forma que tenés cuando tomás anabólicos. Si no los tomás, nunca te vas a ver como cuando los tomabas”.

La advertencia de Tomás Mazza sobre las consecuencias psicológicas

A partir de su propia experiencia, el influencer consideró que uno de los aspectos más difíciles de afrontar no está relacionado únicamente con el físico, sino con el impacto que puede tener en la percepción personal.

“Lo más fuerte que tienen los anabólicos son las consecuencias psicológicas”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la idea de que el consumo sea simplemente un camino rápido para conseguir mejores resultados físicos. Según explicó, puede instalarse una sensación permanente de que todo lo que se hace podría ser mejor si se vuelve a consumir.

“Cuando comés y entrenás, todo el tiempo pensás: ‘Esto sería mejor si tomo anabólicos’”, resumió Mazza al describir el conflicto que atravesó después de haberlos utilizado.