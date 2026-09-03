Luisana Lopilato habló de su relación con Camila Bordonaba y reveló si volverían a trabajar juntas

Luisana Lopilato habló sobre su vínculo actual con Camila Bordonaba y sorprendió al revelar que volvieron a estar en contacto recientemente. Además, dejó en claro que estaría dispuesta a compartir nuevamente un proyecto laboral con quien fue su compañera durante varios años.

La actriz estuvo como invitada en Olga, donde participó de un divertido juego que consistía en ordenar a distintas figuras del espectáculo en un ranking del 1 al 10, según sus ganas de volver a trabajar con ellas.

Cuando apareció Camila Bordonaba en la pantalla, Luisana la ubicó en el quinto lugar.

“¿Es random el orden o lo paran ustedes?”, preguntó entre risas antes de elegir. Luego, explicó: “Cinco pongo a Cami. Con ella tengo la mejor, también trabajé muchos años con ella, es como familia”.

Luisana Lopilato contó cómo es hoy su vínculo con Camila Bordonaba

A partir de esa respuesta, Nati Jota quiso saber si las actrices habían mantenido su amistad después de terminar de trabajar juntas o si, con el paso de los años, cada una había seguido su propio camino.

“¿Y después de trabajar juntas siguieron siendo amigas? ¿O cada una siguió con su vida? Porque a veces pasa eso con los laburos, que te hermanás y después las vidas de cada uno van por otro lado”, le preguntó la conductora.

Luisana reconoció que ambas tuvieron caminos muy diferentes, aunque recientemente volvieron a acercarse. “Tuvimos vidas totalmente diferentes, pero hace poquito volvimos a entrar en contacto otra vez con lo de Erreway y un poquito hablamos”, contó.

El reencuentro se produjo en medio del regreso de Erreway, el proyecto que marcó a toda una generación y que las tuvo como protagonistas junto a otros integrantes del elenco de Rebelde Way.

Luisana Lopilato habló de la fortaleza de su hijo Noah

En los últimos días, Luisana también había emocionado a sus seguidores con un mensaje dedicado a su hijo Noah Bublé, quien cumplió 13 años.

La fecha tuvo un significado especial para la actriz y su marido, Michael Bublé, ya que se cumplió una década de uno de los momentos más difíciles que atravesó la familia: cuando al niño le diagnosticaron cáncer.

Durante una entrevista, realizada a propósito de su última película, Pepita, La Pistolera, Lopilato reflexionó sobre la importancia de sus hijos y recordó todo lo que vivieron como familia.

“¿Qué significa para vos y para Michael, Noah, su hijo?”, le preguntaron.

Con una sonrisa, la actriz aseguró que sus hijos son “un milagro”. “Ser madre es un milagro. Es un milagro en todo sentido, cada uno de ellos”, expresó.

Luego, al referirse particularmente a Noah, recordó el acompañamiento que recibió durante aquellos años: “Es un milagro por todo lo que pasamos con Noah, con mi familia; que todo el mundo y toda la Argentina apoyó en oraciones. Es muy grande”.

Y cerró con una frase cargada de emoción: “Siempre digo que es mi superhéroe. El verdadero”.