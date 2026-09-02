Argentinos Juniors reveló fotos inéditas de Messi

Argentinos Juniors desempolvó un capítulo fundamental de la historia del fútbol argentino. El club publicó imágenes inéditas de Lionel Messi en el estadio Diego Armando Maradona, sentado en el banco de suplentes, entrenando en el predio y compartiendo momentos con jugadores del Bicho, cuando todavía era un adolescente que comenzaba a dar sus primeros pasos.

“Nos quedará siempre el orgullo de haber sido una parte de tu inmensa historia. Gracias por todo, Leo”, escribió Argentinos Juniors en sus redes sociales.

El vínculo entre Messi y el club de La Paternal, sin embargo, va mucho más allá de aquellas imágenes. En ese estadio comenzó oficialmente la historia del capitán argentino con la Selección.

El día que Messi se puso por primera vez la camiseta argentina

El 29 de junio de 2004, Messi tenía apenas 17 años y todavía era prácticamente un desconocido para el gran público argentino. Ya formaba parte de las inferiores del Barcelona y su talento también había despertado el interés de España.

Ante ese escenario, la AFA organizó un amistoso entre la Selección Sub 20 de Argentina y Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors. El objetivo era claro: que Messi vistiera la camiseta argentina y quedara ligado a la Albiceleste.

La apuesta funcionó. Messi ingresó en el segundo tiempo, marcó uno de los goles y asistió en otro, en una jornada que terminó con una contundente victoria argentina por 8-0.

Aquel partido tuvo apenas unos 200 espectadores en las tribunas, pero con el paso de los años adquirió una dimensión histórica. El joven que entró desde el banco terminaría disputando 207 partidos y convirtiendo 125 goles con la Selección Argentina, además de conquistar la Copa América y el Mundial.

La estrategia para evitar que España se quedara con Messi

Detrás de aquella convocatoria también hubo una decisión estratégica. José Pekerman, una de las figuras centrales de las selecciones juveniles argentinas en aquel momento, sabía que España podía intentar quedarse con el futbolista.

Por eso, junto a Hugo Tocalli y Julio Grondona, impulsó la organización de aquel amistoso. La elección del estadio tampoco fue casual: Pekerman pidió que el encuentro se disputara en la cancha de Argentinos Juniors, un escenario con enorme tradición dentro del fútbol argentino.

Messi respondió dentro del campo. Entró en el complemento, marcó el séptimo gol y participó en otra de las conquistas. Pero lo más importante ocurrió fuera de la planilla: Argentina había dado el primer paso para asegurarse al futbolista que, años más tarde, llevaría la camiseta nacional hasta lo más alto.

De La Paternal a la cima del mundo

Después de aquella noche, Messi continuó su recorrido por las selecciones juveniles. En 2005 ganó el Mundial Sub 20 y ese mismo año debutó con la Selección Mayor.

Con el tiempo, construyó una carrera que lo convirtió en el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la Selección Argentina. También consiguió los títulos que durante tantos años le fueron esquivos: la Copa América y, finalmente, la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por eso, las imágenes que ahora recuperó Argentinos Juniors tienen un valor especial. Muestran a Messi antes de convertirse en Messi: el banco de suplentes, los entrenamientos, la cancha de La Paternal y aquel chico de 17 años que todavía estaba lejos de imaginar todo lo que vendría.

Una historia que comenzó en Argentinos Juniors y que, casi dos décadas después, terminó con el 10 levantando la Copa del Mundo.