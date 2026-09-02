Santa Fe ya tiene su Villa Suramericana: más de 1.300 deportistas tendrán alojamiento para los Juegos 2026

La provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en la organización de los XIII Juegos Suramericanos 2026 con la inauguración de la Villa Suramericana, el complejo que será utilizado para alojar a los atletas durante la competencia. El predio cuenta con más de 300 unidades habitacionales y una capacidad superior a las 1.300 personas.

La apertura oficial se llevó a cabo este miércoles en el barrio Esmeralda Este II, en un sector delimitado por bulevar French, Las Heras y Belgrano. El complejo ocupa una superficie aproximada de 76.000 metros cuadrados y constituye una de las obras centrales vinculadas con la realización del evento deportivo internacional.

La infraestructura fue diseñada para convertirse durante los Juegos en el lugar de residencia de los deportistas que llegarán a la provincia para participar de las distintas disciplinas.

Pullaro destacó el avance de las obras

Durante el acto inaugural, el gobernador Maximiliano Pullaro puso en valor el ritmo que alcanzaron los trabajos y recordó las dificultades que atravesaba la provincia cuando comenzó la actual gestión.

El mandatario señaló que el avance de los Juegos Suramericanos representa un motivo de especial satisfacción, especialmente por el contexto en el que se tomó la decisión de avanzar con la organización del acontecimiento.

Pullaro remarcó que la concreción de la Villa Suramericana refleja la capacidad de Santa Fe para llevar adelante obras de gran escala y afrontar la organización de una competencia que tendrá impacto deportivo, turístico y económico.

Una obra que quedará como legado

Más allá de su utilización durante los Juegos Suramericanos, la Villa fue pensada como una infraestructura que pueda continuar teniendo utilidad una vez finalizada la competencia.

El complejo forma parte de las obras que buscan dejar un legado permanente para la ciudad y la provincia, incorporando nuevas unidades habitacionales y mejorando la infraestructura de un sector que tendrá una fuerte exposición durante el desarrollo del evento.

Los XIII Juegos Suramericanos 2026 reunirán a deportistas de distintos países y convertirán a Santa Fe en uno de los principales escenarios deportivos de la región.

Con la Villa Suramericana ya inaugurada, la provincia entra en la etapa final de preparación para una competencia que demandará un importante despliegue de infraestructura, logística y servicios y que será uno de los acontecimientos internacionales de mayor magnitud que recibirá Santa Fe durante 2026.