Oriana Sabatini y Paulo Dybala festejaron los seis meses de Gia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron los seis meses de su hija, Gia, con nuevas postales familiares. La pareja, que se convirtió en mamá y papá por primera vez el pasado 2 de marzo, compartió en sus redes sociales distintos momentos junto a la pequeña y mostró la felicidad que atraviesan en esta nueva etapa de sus vidas.

El tierno festejo de Oriana Sabatini

Para celebrar el cumplemes de su hija, Oriana Sabatini publicó una dulce imagen en sus historias de Instagram. En la fotografía, la modelo aparece frente a un espejo mientras sostiene a Gia en brazos.

Como en otras oportunidades, la pareja decidió preservar la identidad de la bebé y colocó un corazón blanco sobre su rostro. Junto a la postal, Oriana escribió: “No entiendo en qué momento pasaron seis meses. ¡Feliz cumplemes, mi amor!”

.

La foto de Paulo Dybala junto a su hija

Por su parte, Paulo Dybala también compartió una tierna postal junto a Gia. El futbolista de la Roma apareció con la pequeña en una pileta y aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje.

“6 meses, mi princesa. Te amo con mi alma entera”, escribió el delantero junto a la fotografía.

Los saludos de la familia de Gia

El festejo también contó con los mensajes de otros integrantes de la familia. Catherine Fulop y Tiziana Sabatini recurrieron a las redes sociales para saludar a la pequeña por sus seis meses.

Tiziana, su tía, le dedicó un cariñoso mensaje: “Felices 6 meses a la gorda más alegre del mundo. ¡No crezcas más!”.

Por su parte, Catherine Fulop replicó la publicación de Dybala y expresó su emoción por el crecimiento de su nieta: “Cada día más linda mi abejita. Felices 6 meses”.

Así, entre fotos, mensajes y muestras de cariño, la familia de Gia celebró sus primeros seis meses de vida, una fecha especial para Oriana Sabatini y Paulo Dybala desde que se convirtieron en padres.