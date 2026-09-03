Franco Colapinto y Lautaro Martínez, juntos en la previa del GP de Italia de Fórmula 1

Dos de los deportistas argentinos más destacados de la actualidad protagonizaron un especial encuentro en Italia. Lautaro Martínez recibió a Franco Colapinto en el Centro Deportivo Angelo Moratti, el predio donde el Inter de Milán realiza sus entrenamientos. Las imágenes fueron compartidas por la cuenta oficial de Alpine, que mostró algunos detalles de la visita.

Colapinto se encuentra en Italia para afrontar una nueva fecha de la Fórmula 1. El piloto argentino competirá este fin de semana en el Autodromo Nazionale di Monza, escenario del Gran Premio de Italia, que se disputará entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre.

Así fue el encuentro entre Franco Colapinto y Lautaro Martínez

Durante la visita, ambos argentinos se mostraron muy distendidos y protagonizaron un divertido momento. Colapinto imitó el tradicional festejo de gol de Lautaro Martínez, cruzando los brazos y levantando un dedo.

Además, intercambiaron camisetas y prendas de sus respectivos equipos. Colapinto se llevó la camiseta número 10 del Inter, mientras que el delantero recibió una chomba de Alpine. Ambas prendas fueron firmadas por sus protagonistas.

“Estoy muy contento de venir y conocer a Lauti Martínez, soy fan de él, es uno de los héroes de la Selección Argentina. Es un placer estar aquí y también estar de nuevo en Italia, amo este país y espero tener una buena semana en Monza”, expresó Colapinto en otro video publicado por Alpine.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de F1: días, horarios y TV

Viernes 4 de septiembre

7:30: Práctica Libre 1

11:00: Práctica Libre 2

Sábado 5 de septiembre

7:00: Práctica Libre 3

11:00: Clasificación

Domingo 6 de septiembre