Etcheverry venció a Fearnley y avanzó a la tercera ronda del US Open

Tomás Martín Etcheverry volvió a demostrar su buen momento sobre el cemento de Flushing Meadows. En una jornada condicionada por las interrupciones climáticas, el tenista platense exhibió solidez y jerarquía para derrotar al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3, y avanzar a la tercera ronda del US Open.

El partido exigió máxima concentración para el argentino, que comenzó con mucha autoridad. Apoyado en su solidez desde el fondo de la cancha y una buena efectividad con el primer saque, que alcanzó el 68%, Etcheverry se quedó con los dos primeros sets por idéntico 6-3.

Fearnley reaccionó en el tercer parcial y aprovechó algunas dudas del argentino para descontar. Sin embargo, Etcheverry recuperó rápidamente el control en el cuarto set, consiguió los quiebres necesarios en los momentos decisivos y cerró el partido sin mayores sobresaltos.

Un triunfo que le devuelve confianza

La victoria también representa un importante desahogo para Etcheverry, que volvió a ganar un partido en el cuadro principal de un Grand Slam después de su participación en el Abierto de Australia a comienzos de año.

Además, el triunfo le permitió igualar su mejor actuación histórica en el US Open y quedar a un paso de conseguir un logro inédito en su carrera: alcanzar por primera vez la segunda semana del torneo, es decir, los octavos de final.

Para intentar superar esa barrera, el platense deberá esperar por la definición del duelo entre su compatriota Mariano Navone y el italiano Matteo Berrettini, que determinará quién será su próximo rival en Nueva York.