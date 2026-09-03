Detuvieron en Francia a un joven acusado de planear el secuestro de Kylian Mbappé

Una investigación de la policía francesa permitió descubrir un presunto plan criminal que tenía entre sus objetivos a Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid y capitán de la Selección de Francia. El delantero figuraba en una lista de 26 potenciales víctimas de secuestro, confeccionada por una organización delictiva que era liderada por un joven de apenas 18 años desde el interior de una prisión.

La investigación comenzó a partir de una serie de violentos robos registrados en la región de París. Uno de los hechos que permitió avanzar a los agentes fue el asalto a una relojería de Neuilly-sur-Seine, donde los delincuentes se llevaron piezas de lujo valuadas en alrededor de 150.000 euros.

Teléfonos clandestinos y una lista con 26 objetivos

El avance de la pesquisa llevó hasta Clément L., alias “Lester Z”, un joven de 18 años que ya se encontraba en prisión preventiva por otras causas. Durante los procedimientos realizados en el centro penitenciario, los investigadores encontraron dos teléfonos celulares clandestinos que utilizaba el presunto líder de la organización.

En los dispositivos había una lista con 26 personas seleccionadas por su elevado poder adquisitivo y exposición pública. Entre los potenciales objetivos aparecían empresarios, una figura vinculada a la música urbana y Kylian Mbappé, uno de los deportistas más reconocidos de Francia.

Cómo cayó la organización

La investigación tuvo un avance clave el 19 de agosto, cuando la policía interceptó a Clément L. al salir de un tribunal de Bobigny, donde debía responder por otras causas relacionadas con delitos de proxenetismo.

Poco después también fue detenido otro sospechoso, señalado como el titular del vehículo utilizado en algunos de los robos investigados. Ambos quedaron a disposición de la Brigada de Represión del Bandolerismo de París.

El presunto líder fue imputado por robo en banda organizada y permanece detenido bajo un régimen de aislamiento. El segundo sospechoso, en tanto, recuperó la libertad, aunque quedó sometido a control judicial mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y sus posibles planes.