El equipo de Emilia Mernes rompió el silencio tras vincularla con Rodrigo De Paul

En las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre un supuesto acercamiento entre Emilia Mernes y Rodrigo De Paul durante una fiesta. Según había informado el periodista Gustavo Méndez, la cantante habría tenido un particular gesto con el futbolista.

Ante la repercusión que alcanzaron esas versiones, el equipo de prensa de Emilia Mernes salió a desmentirlas públicamente y cuestionó la difusión de información que, según señalaron, no fue previamente verificada.

“El equipo de prensa emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresaron en el inicio del texto.

El fuerte mensaje del equipo de Emilia Mernes

El comunicado también estuvo dirigido a los medios y profesionales de la comunicación que replicaron la información. En ese sentido, remarcaron la importancia de chequear las versiones antes de publicarlas.

“Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico”, señalaron.

Además, solicitaron que los datos difundidos sean contrastados con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser publicados.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, agregaron.

Finalmente, desde el equipo de la cantante agradecieron a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y rigor.

“Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”, concluyeron.