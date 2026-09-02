Yanina Latorre reveló quién podría quedarse con el 85% de la fortuna de Tini Stoessel

En medio de la fuerte disputa familiar por los bienes de Tini Stoessel, salió a la luz un dato que podría explicar parte del conflicto entre la cantante y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Según reveló Yanina Latorre, la mamá de la artista podría quedarse con el 85% de la fortuna familiar, estimada en unos 70 millones de dólares, a raíz de una modificación legal que habría realizado Alejandro Stoessel cuando atravesó un problema de salud.

El origen del conflicto entre Tini y sus padres

De acuerdo con la información que dio a conocer la conductora, la disputa habría comenzado cuando Tini le comunicó a su padre que quería manejar su carrera de manera independiente. Si bien Alejandro habría aceptado la decisión, habría mantenido bajo su control el aspecto financiero, ya que los bienes familiares estaban registrados a su nombre.

“Los abogados de Tini llegaron a encontrar que, cuando el papá se enfermó, cambió todo. Hoy, si le pasa algo a Ale, el 85% es de Mariana y el 16% de los hijos, cuando es Tini la que trabaja, y ahí empieza todo el conflicto”, explicó Latorre al aire de SQP, por América.

Los abogados de la cantante habrían detectado esta modificación y, según la versión difundida, esto generó una fuerte tensión dentro de la familia. De esta manera, Tini y su hermano Francisco quedarían con una participación menor en el patrimonio familiar, pese a que la artista es una de las principales generadoras de ingresos.

El control sobre el dinero de Tini

Yanina Latorre también se refirió al supuesto control que los padres de Tini habrían ejercido sobre sus finanzas durante años.

“Nunca tuvo plata para un peaje, nunca tuvo dinero en efectivo. Es verdad que tenía una sola tarjeta de crédito, que tenía límite. La controlaban, pero nunca tuvo manejo”, aseguró la panelista.

La conductora también recordó una situación vinculada con la vivienda de la cantante. Según relató, cuando Tini quiso tener su propia casa, sus padres compraron un terreno y construyeron la propiedad, aunque ella no habría tenido participación en las decisiones relacionadas con la obra.

Este tipo de situaciones, de acuerdo con la versión de Latorre, habrían contribuido al reclamo de mayor autonomía por parte de Tini sobre sus bienes y sus decisiones económicas.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera

Luego de escuchar la información, Majo Martino le preguntó a Latorre si el temor de los padres era que Tini pudiera tener los bienes directamente a su nombre.

“No son chorros. Yo creo que creen que son los mejores”, respondió la conductora. Y agregó: “Para ellos, Rodrigo De Paul gasta mucho, pero para otros, ellos son dos miserables. Uno tiene derecho a vivir y gastar la plata como quiere”.

En medio de la polémica, la situación familiar de los Stoessel quedó nuevamente expuesta y el manejo y reparto de la fortuna continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto, mientras Tini busca avanzar hacia una mayor independencia en la administración de sus bienes.