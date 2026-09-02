El presidente de la FIA avaló el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

El sueño de volver a ver a la Fórmula 1 en Argentina sumó un respaldo importante. En medio de las gestiones para que el país vuelva a formar parte del calendario de la máxima categoría del automovilismo, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, ratificó su apoyo al proyecto y dejó en claro que existe predisposición para avanzar.

Durante una entrevista con A24, el dirigente fue contundente al referirse a la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir una competencia internacional: “Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de F1 o los rallies mundiales acá en Argentina”, aseguró.

Sin embargo, Ben Sulayem también puso el foco en las condiciones necesarias para que el proyecto pueda concretarse. Según explicó, el interés deberá estar acompañado por inversión privada, infraestructura sostenible y un fuerte compromiso del Gobierno, además de una estructura económica que permita garantizar la viabilidad del evento a largo plazo.

El regreso de la Fórmula 1: historia y un calendario exigente

Más allá del entusiasmo por un posible regreso del Gran Circo, el titular de la FIA advirtió que Argentina deberá atravesar un proceso antes de conseguir una plaza en el calendario.

“Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso”, sostuvo Ben Sulayem al recordar la extensa historia de la categoría en el país, donde la primera competencia oficial se disputó en 1953.

En ese sentido, explicó que la Fórmula 1 cuenta con una planificación comercial y logística muy exigente y que el número de carreras disponibles es limitado. “Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir”, remarcó.

De esta manera, el eventual regreso argentino deberá competir por un lugar con otros destinos que ya forman parte del calendario internacional.

El respaldo a Franco Colapinto

Ben Sulayem también se refirió a Franco Colapinto y destacó el presente del piloto argentino en la máxima categoría. El presidente de la FIA lo calificó como un “fantástico piloto” y aseguró que tiene condiciones para continuar en la Fórmula 1.

“La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse”, afirmó el dirigente, aunque también remarcó que la continuidad del argentino dependerá de su rendimiento y del respaldo técnico que pueda tener dentro de la categoría.

El piloto bonaerense se convirtió además en uno de los principales símbolos del automovilismo argentino y su presencia en la Fórmula 1 potenció el interés por recuperar una fecha en el país.

Una cumbre internacional que aumenta las expectativas

El respaldo de Ben Sulayem se produjo durante una importante cumbre del automovilismo regional que tiene lugar en Argentina. Las actividades reúnen a referentes de más de 35 clubes automovilísticos de América y cuentan con la presencia del propio presidente de la FIA.

En este contexto, el proyecto para que Argentina vuelva a recibir a la Fórmula 1 tomó un nuevo impulso, aunque todavía deberá superar diferentes instancias económicas, políticas y de infraestructura antes de convertirse en una realidad.