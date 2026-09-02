Alejandro Stoessel sorprendió a Moria Casán con un mensaje en medio del conflicto con Tini

Moria Casán reveló el mensaje que le envió Alejandro Stoessel después de que la conductora expresara públicamente su respaldo al productor y a su esposa, Mariana Muzlera, en medio del conflicto familiar que mantienen con Tini Stoessel.

La comunicación se produjo luego de las declaraciones de Moria, quien decidió tomar posición en medio de la fuerte repercusión que generó la situación. “Te agradezco tu confianza. Este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo una de las personas con las que hable vas a ser vos”, le escribió Alejandro.

La conversación fue revelada este martes al aire de La mañana con Moria (eltrece), donde la conductora explicó nuevamente los motivos por los que decidió respaldar a la familia.

“Lo único que dije es que creía en esta gente, que creía que el padre había llorado hablando conmigo porque su hija era lo máximo”, sostuvo Moria.

Qué dijo Moria Casán sobre Alejandro Stoessel

La conductora también habló sobre el vínculo que mantiene con Alejandro y destacó el trato que siempre tuvo con ella.

“Tuve el gusto de tratarlo y es un señor que ha sido muy encantador conmigo. Lo único que puedo decir de Alejandro es que tiene pasión por su hija y por el cuidado”, afirmó.

En ese sentido, Moria recordó una situación que vivió años atrás, cuando el productor se comunicó con ella preocupado por un conflicto laboral relacionado con un negocio que compartía con Maru Botana.

“Una vez me llamó totalmente consternado, casi llorando, porque había tenido un problema de unas luces que se habían colgado en un negocio que compartía con Maru Botana”, relató.

Para Moria, aquel episodio reflejó la preocupación que Alejandro siempre manifestó por su hija y por las situaciones que pudieran afectarla.

El mensaje de Mariana Muzlera a Moria

Después de escuchar las declaraciones de la conductora, Mariana Muzlera también se comunicó con Moria para agradecerle el respaldo público.

“Quiero agradecerte las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones”, le escribió la mamá de Tini.

En el mensaje, Mariana también hizo referencia al vínculo con sus hijos y rechazó cualquier acusación que pudiera señalarla como una persona capaz de perjudicarlos.

“Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño”, aseguró. Luego agregó: “Ante tanta mentira y basura, tus palabras son un bálsamo”.

Moria habló de cómo encontró a Alejandro y Mariana

Moria también contó que mantuvo una conversación reciente con Alejandro y Mariana y explicó cómo los vio frente a la exposición que tomó el conflicto familiar.

“Tuve una conversación leve, pero los vi bien. Ellos están con una necesidad de hacer su catarsis emocional porque se sienten muy basureados y difamados”, sostuvo.

Y concluyó: “Están superados por la difamación, por todo lo que se dice. No acreditan. Están pasados de rosca”.